ціни на одеському базарі зросли 2026 - які продукти подорожчали

Чоловік на базарі вибирає овочі. Фото: Новини.LIVE

На одеському базарі "Черемушки" продавці говорять про нестабільність: поки що різких стрибків немає, але частина товарів уже починає додавати в ціні. Причини називають звичні — зростання курсу долара, подорожчання пального та витрати на тепличне вирощування. Особливо це стосується імпортної продукції та ранніх овочів.

Журналісти Новини.LIVE на базар Черемушки щоб дізнатися актуальну вартість продуктів харчування.

Овочі на базарі

Найдорожчими залишаються помідори та тепличні овочі. Томати з Умані або Миколаєва коштують 200–300 грн за кілограм, чері з Туреччини — 150–200 грн. Сорти "Мікадо" та коктейльні помідори сягають 350–450 грн за кілограм. Кабачки продають по 230 грн, болгарський перець — 250 грн, перець капі — близько 200 грн. Цвітна капуста коштує приблизно 200 грн/кг.

"Мені здається, що вона то впала трошки ціна, але зараз почне підніматися. Авокадо, апельсин, огірок точно підніметься. Піднімається долар, солярка, бензин — це все доставка", — каже продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Помідори (Умань / Миколаїв) — 200–300 грн/кг

Помідори чері (Туреччина) — 150–200 грн/кг

Помідори на гілці — 200 грн/кг

Помідор "Мікадо" — 350–450 грн/кг

Помідори коктейльні (рожеві, червоні) — 350–450 грн/кг

Кабачок — 230 грн/кг

Капуста цвітна — 200 грн/кг

Перець болгарський — 250 грн/кг

Перець капі — 200 грн/кг

Капуста — 50–100 грн/кг

Пекінська капуста — 45 грн/кг

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктові ряди на "Черемушках" наповнені імпортом. Ціни залежать від країни походження та якості товару. Турецькі мандарини коштують близько 120 грн/кг, ізраїльські — 230 грн, іспанські — близько 200 грн. Апельсини та інші цитрусові також демонструють різницю в ціні залежно від постачальника. Проте нещодавній обстріл також вплинув на ринок.

" У мене нічого не постраждало. Ми тоді були в корпусі — там якраз багато скла повилітало. Я пішла на задній двір, де у нас торгові місця, але щойно почала підходити — розплакалася і повернулася назад. Мені дуже обідно й боляче… ", — ділиться продавчиня Лариса.

Яблука на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Виноград (Молдова) — 80 грн/кг

Банан — 100 грн/кг

Лимон — 150 грн/кг

Грейпфрут — 130 грн/кг

Ківі — 150 грн/кг

Мандарини (Туреччина) — 120 грн/кг

Мандарини (Ізраїль) — 230 грн/кг

Мандарини (Іспанія) — 200 грн/кг

Гранат (Сирія) — 160 грн/кг

Гранат (Іспанія) — 180 грн/кг

Авокадо — 120 грн/шт

Груша (Україна) — 120 грн/кг

Груша (старий сорт, киргизька) — 90 грн/кг

Яблука — 50–80 грн/кг

Асортимент лимонів. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

Продавці зелені кажуть, що попит знизився. Частина товару — імпортна, частина — з місцевих господарств. Пучок кропу, петрушки або зеленої цибулі коштує 10–15 грн, шпинат — 20 грн, щавель — 25 грн. Айсберг продають по 120 грн/кг, імпортний ромен — 300 грн/кг, салати преміум-сегменту сягають 350–400 грн за кілограм.

"Весна, схоже, буде холодною — земля добре промерзла, тому швидкої появи своєї зелені чекати не варто. Ось це — наша, місцева петрушка. Можливо, вона ще надто молода, але її так скручує, що вже за кілька годин після закупівлі листя втрачає товарний вигляд. Є й імпортна зелень — вона тримається краще, не так в’яне і не скручується", — говорить продавець Сергій.

Продавець Сергій про зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені

Кріп / зелена цибуля / петрушка — 10–15 грн/пучок

Шпинат — 20 грн/пучок

Щавель — 25 грн/пучок

Салат — 20–25 грн/пучок

Кінза — 20 грн/пучок

Фризе — 250 грн/кг

Бйондо — 250 грн/кг

Ромен (імпортний) — 300 грн/кг

Дубок фіолетовий — 400 грн/кг

Дубок зелений — 350 грн/кг

Лола — 350 грн/кг

Стебіль — 150 грн/кг

Порей — 170 грн/кг

М’ята — 30 грн/пучок

Айсберг — 120 грн/кг

Розмарин — 25 грн/пучок

Тим’ян (звичайний / лимонний) — 25 грн/пучок

Зелень на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочна продукція

У молочному секторі продавці відзначають навіть невелике зниження вартості окремих позицій. Масло, яке раніше коштувало 600 грн, зараз продають по 500 грн за кілограм. Сир нежирний можна придбати за 120 грн/кг, середній — 150 грн, жирний — 220–230 грн. Бринза овеча коштує до 300 грн/кг, сулугуні — 280 грн.

"Масло в нас зараз по 500 гривень за кілограм. Раніше було 600 — трохи впала ціна, бо й молочної продукції стало більше. Асортимент збільшується, а от людей, на жаль, менше", — розповідає продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочки

Масло — 500 грн/кг

Сир нежирний — 120 грн/кг

Сир середній — 150 грн/кг

Сир жирний — 220–230 грн/кг

Бринза коров’яча — 220–230 грн/кг

Бринза овеча — 280–300 грн/кг

Бринза бочкова — 350 грн/кг

Яйця домашні — 75 грн/10 шт

Вершки — 350 грн/кг

Сметана — 130–200 грн/кг

Сулугуні — 280 грн/кг

Молоко — 50 грн/л

Млинці — 270 грн/кг

Сир кисломолочний. Фото: Новини.LIVE

Мед на базарі

Продавці меду зазначають, що у 2025 році акації майже не було через погодні умови. Проте в наявності є інші сорти. Півлітрова баночка акації 2024 року — 350 грн, літрова — 700 грн. Травневий мед коштує 200 грн, липовий і гречаний — по 250 грн, різнотрав’я — 150 грн.

"Зараз усе дорожчає, тому думаю, що й тут ціна трохи підніметься. А це — не свіжа акація, а мед урожаю 2024 року: півлітрова баночка — 350 гривень, літрова — 700. У 2025-му акації майже не було — вона вимерзла, тому нового врожаю ми не маємо", — пояснює продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про мед. Фото: Новини.LIVE

Вартість меду

Акація (2024) — 350 грн (0,5 л) / 700 грн (1 л)

Травневий — 200 грн

Липа — 250 грн

Гречаний — 250 грн

Різнотрав’я — 150 грн

Прополісні свічки — 150 грн/10 шт

Вартість меду. Фото: Новини.LIVE

На базарі "Черемушки" в Одесі поки що немає різких цінових стрибків, однак продавці прогнозують можливе подорожчання окремих позицій найближчим часом. Найбільше це може торкнутися імпортних фруктів та тепличних овочів. Водночас базові продукти залишаються відносно доступними. Покупців стало менше, але торгівля триває — ринок адаптується до економічних умов і продовжує працювати щодня.

