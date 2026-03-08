Відео
Головна Одеса Які ціни на одеських ринках на мед та продукцію з пасіки

Які ціни на одеських ринках на мед та продукцію з пасіки

Дата публікації: 8 березня 2026 18:32
Акацієвий мед в Одесі став розкішшю — які ціни
Мед на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

На ринку Черемушки в Одесі продають мед минулорічного і позаминулорічного врожаю, а також десятки продуктів із пасіки. Ціни коливаються від 150 до 350 гривень за банку. Продавці кажуть, що деякі сорти подорожчали, бо весняні заморозки знищили цвіт акації.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на мед на ринку Черемушки.

Мед на ринках Одеси

На ринку Черемушки в Одесі можна знайти мед різних сортів — від травневого до гречаного. Продавці кажуть, що асортимент залежить від погоди і врожаю. Деякі види меду цього року взагалі не з’явилися через морози. Продавчиня Тетяна пояснює, що найпопулярнішим серед покупців залишається акацієвий мед. Проте у 2025 році пасічники його майже не зібрали.

"Акацієвий мед у нас залишився тільки з 2024 року. Півлітрова баночка коштує 350 гривень, літрова — 700. У 2025-му акації практично не було — вона вся вимерзла", — розповідає продавчиня.

Через це покупці частіше беруть інші сорти. За словами Тетяни, найбільш доступним залишається різнотрав’я.

"Різнотрав’я коштує 150 гривень за півлітрову баночку. Липовий і гречаний мед — приблизно по 250 гривень. А травневий зараз по 200 гривень", — каже вона.

Окрім меду, на прилавку продають і інші продукти бджільництва. Багато з них виготовляють самі пасічники. Тетяна показує віск і пояснює, що його використовують не лише для свічок.

"Це натуральний бджолиний віск. З нього роблять креми, бальзами, різні мазі та свічки. Люди часто купують його для домашніх засобів догляду", — говорить продавчиня.

Продукти з пасіки
Продукція з меду. Фото: Новини.LIVE

Також на ринку можна знайти пилок, прополіс, настоянки та медові солодощі. Частину продукції продавці спеціально готують до свят.

"Ми робимо медові скраби, мило, гігієнічні бальзами для губ на основі воску. Це натуральні речі — мед, морська сіль, ефірні олії. До свят, особливо до 8 березня, люди часто беруть такі подарунки", — пояснює Тетяна.

Окремо продають і мед у сотах. За словами продавчині, він вважається одним із найцінніших.

"Коли бджоли запечатують соти, вони додають туди багато корисних речовин. Тому мед у сотах і забрусовий мед цінують більше — там залишається все природне", — додає вона.

Продавці кажуть, що попит на мед у холодну пору традиційно вищий. Люди купують його не лише як солодощі, а й як натуральну добавку до раціону.

Вартість меду на ринку Черемушки

  • Акація (2024) — 350 грн (0,5 л) / 700 грн (1 л)
  • Травневий — 200 грн
  • Липа — 250 грн
  • Гречаний — 250 грн
  • Різнотрав’я — 150 грн
  • Прополісні свічки — 150 грн/10 шт

Нагадаємо, на Новому базарі в Одесі знизили ціни на частину копчених виробів та м’ясної продукції. Продавці кажуть, що попит став слабшим, тому доводиться коригувати вартість.

Також ми писали, що на одному з найбільших ринків Одеси знову змінилися ціни на зелень. Через холод і перепади температур частину продукції доводиться завозити з-за кордону, тому деякі позиції подорожчали.

Крім цього, повідомляли, які ціни на букети у квіткових студіях Одеси 8 березня.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
