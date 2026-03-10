Ціни на молочку на ринку Черемушки в Одесі

Молочний ряд в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після нещодавніх обстрілів частина ринку Черемушки в Одесі працює з перебоями, але торгівля поступово відновлюється. Покупців стало менше, а деяких товарів — більше. Через це ціни на окрему молочну продукцію навіть трохи знизилися. Найпомітніше подешевшало домашнє масло.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки та дізналися ціни на молочну продукцію.

Робота після обстрілу

Після обстрілів частина торгових точок на ринку "Черемушки" тимчасово не працювала. Деякі продавці постраждали — були пошкоджені місця торгівлі та товар. Попри це ринок швидко відновив роботу. За словами продавців, багато людей уже наступного дня повернулися до торгівлі. Продавчиня Тетяна розповідає, що навіть ті, чиї прилавки постраждали, продовжили працювати.

"Ринок працює навіть після обстрілів. Ми все відбудуємо, і все в нас буде добре. Ми вже й не таке пережили, тож залишилося ще зовсім трох", — каже вона.

Продавчиня Тетяна про роботу ринку. Фото: Новини.LIVE

Що впливає на вартість

Продавці пояснюють, що на вартість молочної продукції впливає кілька факторів. Зокрема кількість товару, попит і ситуація з електроенергією. Наприклад, масло раніше продавали приблизно по 600 грн за кілограм, а зараз його можна знайти вже по 500 грн. За словами продавців, молочної продукції стало трохи більше, а покупців — менше.

"Маслечко в нас 500 гривень за кілограм, було 600. Трошки впала ціна, бо молочки стало більше, а людей менше", — пояснює продавчиня Тетяна.

Масло на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Продавці також зазначають, що на частину товарів впливає нестача електроенергії. Через це деякі продукти привозять у менших обсягах.

Ціни на молочну продукцію

Масло — 500 грн/кг

Сир нежирний — 120 грн/кг

Сир середній — 150 грн/кг

Сир жирний — 220–230 грн/кг

Бринза коров’яча — 220–230 грн/кг

Бринза овеча — 280–300 грн/кг

Бринза бочкова — 350 грн/кг

Сулугуні — 280 грн/кг

Вершки — 350 грн/кг

Сметана — 130–200 грн/кг

Молоко — 50 грн/л

Яйця домашні — 75 грн за 10 штук

Млинці — 270 грн/кг

Бринза на ринку. Фото: Новини.LIVE

Як обрати свіжу молочку

Покупцям на ринку радять звертати увагу на кілька простих ознак свіжості. По-перше, варто оцінити запах продукту — свіжа молочна продукція має легкий і приємний молочний аромат. По-друге, важливий колір: наприклад, натуральне масло зазвичай має світло-жовтий відтінок. Також продавці радять купувати молочні продукти у тих торговців, які постійно працюють на ринку та мають своїх постійних клієнтів.

"У магазині дорожче, а в нас дешевше і натуральне, і все смачне", — каже продавчиня Тетяна.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на ринку "Черемушки" в Одесі більшість фруктів зараз привозять з-за кордону. Їхня ціна залежить від країни походження та якості. Після нещодавнього обстрілу ринок поступово повертається до роботи. Водночас на вартість товарів починають впливати курс валюти та дорожче пальне.

Також ми писали, що на ринку Черемушки в Одесі продають мед минулорічного і позаминулорічного врожаю, а також десятки продуктів із пасіки. Ціни коливаються від 150 до 350 гривень за банку. Продавці кажуть, що деякі сорти подорожчали, бо весняні заморозки знищили цвіт акації.