Ціни на фрукти в Одесі на ринку Черемушки

Чоловік купує на ринку. Фото: Новини.LIVE

На ринку "Черемушки" в Одесі більшість фруктів зараз привозять з-за кордону. Їхня ціна залежить від країни походження та якості. Після нещодавнього обстрілу ринок поступово повертається до роботи. Водночас на вартість товарів починають впливати курс валюти та дорожче пальне.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на фрукти на ринку Черемушки.



Реклама

Читайте також:

Ціни на ринку Черемушки

Фруктові ряди заповнені імпортною продукцією. Найбільше на прилавках цитрусових, а ціни різняться залежно від країни постачання. Найпопулярніші позиції коштують приблизно так:

виноград (Молдова) — 80 грн/кг

банани — 100 грн/кг

лимони — 150 грн/кг

грейпфрут — 130 грн/кг

ківі — 150 грн/кг

мандарини (Туреччина) — близько 120 грн/кг

мандарини (Ізраїль) — близько 230 грн/кг

мандарини (Іспанія) — близько 200 грн/кг

гранат (Сирія) — близько 160 грн/кг

авокадо — близько 120 грн за штуку

груші українські — близько 120 грн/кг

груші старих сортів — близько 90 грн/кг

яблука — від 50 до 80 грн/кг

Апельсини на базарі. Фото: Новини.LIVE

Покупці уважно дивляться на ціну та часто порівнюють її з іншими ринками або супермаркетами. Найбільший попит зараз мають банани, яблука та мандарини — їх беруть найчастіше. Дорожчі фрукти, такі як авокадо чи гранат, купують рідше, але вони теж залишаються на прилавках. Торговці намагаються тримати широкий асортимент, щоб люди могли обирати між дешевшими та дорожчими позиціями. За словами продавчині Лариси, останнім часом деякі ціни навіть трохи знизилися, але це може змінитися.

"Мені здається, що ціна трохи знизилася, але скоро почне підніматися. Уже дорожчають авокадо та апельсини. Піднімається долар, дорожчає солярка і бензин", — розповіла вона.

Лариса про цыни. Фото: Новини.LIVE

Порівняння з цінами на Новому базарі

На Новому базарі більшість популярних фруктів продають за схожими цінами. Турецькі мандарини там коштують приблизно 100–130 грн за кілограм, а ізраїльські — близько 230 грн. Яблука сорту "Фуджі" продають приблизно по 80 грн за кілограм. Банани коштують близько 90–100 грн за кілограм, а груші різних сортів — від 120 до 150 грн.

Водночас на цьому ринку можна знайти й значно дорожчі імпортні фрукти. Наприклад, полуниця з Греції продається приблизно по 700 грн за кілограм, а лохина з Марокко може коштувати до 1500 грн. Черешня з Перу доходить до 1800 грн за кілограм. Такі позиції купують рідше, але вони з’являються на прилавках як сезонний імпорт.

Лимони на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вплив обстрілів та пального

Продавці кажуть, що ціни на продукти зараз залежать не лише від постачальників. Великий вплив мають витрати на електроенергію та пальне. Багато складів і теплиць працюють на генераторах через перебої зі світлом. Через це зростає собівартість продукції.

"Я знаю, що деякі фермери витрачають до семи тисяч гривень на добу тільки на генератори. А ще треба обігрівати теплиці", — розповіла Лариса.

Крім того, дорожче пальне підвищує витрати на доставку продуктів. До цього додаються й наслідки обстрілів. Нещодавно один із корпусів ринку був пошкоджений вибухом, і частині продавців довелося тимчасово припинити роботу. Попри це торговці кажуть, що намагаються відновлювати торгівлю та привозити новий товар.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на ринку Черемушки в Одесі продають мед минулорічного і позаминулорічного врожаю, а також десятки продуктів із пасіки. Ціни коливаються від 150 до 350 гривень за банку. Продавці кажуть, що деякі сорти подорожчали, бо весняні заморозки знищили цвіт акації.

Також ми писали, що на одному з найбільших ринків Одеси знову змінилися ціни на зелень. Через холод і перепади температур частину продукції доводиться завозити з-за кордону, тому деякі позиції подорожчали. Продавці кажуть, що попит є, але покупці все частіше придивляються до дешевших пучків.