Цены на фрукты на Черемушках в Одессе

На рынке "Черемушки" в Одессе сейчас в основном продают фрукты, привезённые из-за рубежа. Их стоимость определяется страной происхождения и качеством продукции. После недавнего обстрела рынок понемногу возобновляет работу. При этом на цены начинает влиять курс валюты и рост стоимости топлива.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на фрукты на рынке Черемушки.

Цены на рынке Черемушки

Фруктовые ряды заполнены импортной продукцией. Больше всего на прилавках цитрусовых, а цены разнятся в зависимости от страны поставки. Самые популярные позиции стоят примерно так:

виноград (Молдова) — 80 грн/кг

бананы — 100 грн/кг

лимоны — 150 грн/кг

грейпфрут — 130 грн/кг

киви — 150 грн/кг

мандарины (Турция) — около 120 грн/кг

мандарины (Израиль) — около 230 грн/кг

мандарины (Испания) — около 200 грн/кг

гранат (Сирия) — около 160 грн/кг

авокадо — около 120 грн за штуку

груши украинские — около 120 грн/кг

груши старых сортов — около 90 грн/кг

яблоки — от 50 до 80 грн/кг

Покупатели внимательно смотрят на цену и часто сравнивают ее с другими рынками или супермаркетами. Наибольшим спросом сейчас пользуются бананы, яблоки и мандарины — их берут чаще всего. Более дорогие фрукты, такие как авокадо или гранат, покупают реже, но они тоже остаются на прилавках. Торговцы стараются держать широкий ассортимент, чтобы люди могли выбирать между более дешевыми и более дорогими позициями. По словам продавщицы Ларисы, в последнее время некоторые цены даже немного снизились, но это может измениться.

"Мне кажется, что цена немного снизилась, но скоро начнет подниматься. Уже дорожают авокадо и апельсины. Поднимается доллар, дорожает солярка и бензин", — рассказала она.

Сравнение с ценами на Новом базаре

На Новом базаре большинство популярных фруктов продают по схожим ценам. Турецкие мандарины там стоят примерно 100-130 грн за килограмм, а израильские — около 230 грн. Яблоки сорта "Фуджи" продают примерно по 80 грн за килограмм. Бананы стоят около 90-100 грн за килограмм, а груши разных сортов — от 120 до 150 грн.

В то же время на этом рынке можно найти и значительно более дорогие импортные фрукты. Например, клубника из Греции продается примерно по 700 грн за килограмм, а голубика из Марокко может стоить до 1500 грн. Черешня из Перу доходит до 1800 грн за килограмм. Такие позиции покупают реже, но они появляются на прилавках как сезонный импорт.

Влияние обстрелов и топлива

Продавцы говорят, что цены на продукты сейчас зависят не только от поставщиков. Большое влияние имеют расходы на электроэнергию и топливо. Многие склады и теплицы работают на генераторах из-за перебоев со светом. Из-за этого растет себестоимость продукции.

"Я знаю, что некоторые фермеры тратят до семи тысяч гривен в сутки только на генераторы. А еще надо обогревать теплицы", — рассказала Лариса.

Кроме того, более дорогое топливо повышает расходы на доставку продуктов. К этому добавляются и последствия обстрелов. Недавно один из корпусов рынка был поврежден взрывом, и части продавцов пришлось временно прекратить работу. Несмотря на это торговцы говорят, что пытаются восстанавливать торговлю и привозить новый товар.

Напомним, мы сообщали, что на рынке Черемушки в Одессе продают мед прошлогоднего и позапрошлогоднего урожая, а также десятки продуктов с пасеки. Цены колеблются от 150 до 350 гривен за банку. Продавцы говорят, что некоторые сорта подорожали, потому что весенние заморозки уничтожили цвет акации.

Также мы писали, что на одном из крупнейших рынков Одессы снова изменились цены на зелень. Из-за холода и перепадов температур часть продукции приходится завозить из-за границы, поэтому некоторые позиции подорожали. Продавцы говорят, что спрос есть, но покупатели все чаще присматриваются к более дешевым пучкам.