В Одесі зростають ціни на ринках через дороге пальне - як підвищилась вартість продуктів

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни знову зростають, особливо це стало помітно на продуктах харчування, де вартість зросла практично на все. Основною причиною називають подорожчання вартості пального, яке напряму впливає на логістику та доставку продукції до міста. Додатковим фактором залишаються витрати на тепличне вирощування ранніх овочів, адже господарствам доводиться обігрівати теплиці.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на один з одеських базарів, щоб дізнатися актуальну вартість продуктового кошику.

Реклама

Читайте також:

Овочі на базарі

Найбільше подорожчання помітне на овочевих рядах. Частина продукції зараз надходить із теплиць або привозиться з інших регіонів, тому її вартість залежить від витрат на транспортування та енергоносії. За словами продавців, саме ранні овочі традиційно залишаються найдорожчими на початку сезону. Покупці ж часто обирають доступніші позиції або купують менше, ніж зазвичай. Водночас асортимент на ринку залишається широким.

"На все піднялося вже ціна. Ну, відсотків 15–20 продукти піднялися. Все подорожчало. Імпорт — зрозуміло, але зараз ще й теплиця йде, усе ж треба топити", — каже продавець Анатолій.

Продавець Анатолій про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Помідори (Умань / Миколаїв) — 200–300 грн/кг

Помідори чері (Туреччина) — 150–200 грн/кг

Помідори на гілці — 200 грн/кг

Помідор "Мікадо" — 350–450 грн/кг

Помідори коктейльні (рожеві, червоні) — 350–450 грн/кг

Кабачок — 230 грн/кг

Капуста цвітна — 200 грн/кг

Перець болгарський — 250 грн/кг

Перець капі — 200 грн/кг

Капуста — 50–100 грн/кг

Пекінська капуста — 45 грн/кг

Вартість помідорів. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктові ряди також відчувають коливання цін. Продавці пояснюють, що імпортні товари особливо чутливі до змін у вартості пального та логістики. Частину фруктів доводиться доставляти з-за кордону, тому навіть невеликі зміни в закупівельній ціні одразу відчуваються на прилавках. При цьому продавці намагаються втримувати ціни на популярні товари, щоб не втратити покупців.

"Кожен раз приїжджаєш на закупку — просто в шоці. Іспанська апельсинка піднялася на двадцять гривень. Так само піднявся ківі голд, авокадо. Банан теж дорожчає, але ми його поки тримаємо на розницю — такий собі спортивний інтерес", — розповідає продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Виноград (Молдова) — 80 грн/кг

Банан — 100 грн/кг

Лимон — 150 грн/кг

Грейпфрут — 130 грн/кг

Ківі — 150 грн/кг

Мандарини (Туреччина) — 120 грн/кг

Мандарини (Ізраїль) — 230 грн/кг

Мандарини (Іспанія) — 200 грн/кг

Гранат (Сирія) — 160 грн/кг

Гранат (Іспанія) — 180 грн/кг

Авокадо — 120 грн/шт

Груша (Україна) — 120 грн/кг

Груша (старий сорт, киргизька) — 90 грн/кг

Яблука — 50–80 грн/кг

Полуниця — 550 грн/кг

Лотки з полуницею. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базарі

На м’ясному ряду продавці кажуть, що ціни змінюються повільніше. Проте навіть тут подорожчання пального впливає на вартість продукції, адже транспортування худоби та готового м’яса також потребує витрат. За словами продавців, поки що зміни незначні, але вони можуть продовжитися, якщо логістика й надалі дорожчатиме.

"Може піднятися, може трохи опуститися — усе залежить від ситуації. От бачите, пальне піднялося, доставка стала трохи дорожча. Значить, і м’ясо трохи піднялося, але не сильно — п’ять-десять гривень", — пояснює продець Євген.

Продець Євген про вартість свинини. Фото: Новини.LIVE

Вартість мяса

Телятина молочна — 450 грн/кг

Яловичина молода — 380 грн/кг

Баранина молочна — 350–400 грн/кг

Курка домашня (бройлер) — 180 грн/кг

Свинина — 250–300 грн/кг

Сало — 250–300 грн/кг

Сало на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

На рибних прилавках продавці також відзначають вплив логістики на ціни. Частина продукції доставляється з інших регіонів або імпортується, тому будь-яке подорожчання транспорту одразу відбивається на вартості. Водночас торговці кажуть, що намагаються втримувати ціни, щоб покупці не відмовлялися від риби.

"Намагаємося тримати ціни, але від нас багато не залежить. Зараз топливо пішло вгору, логістика змінюється, доставка дорожчає — і ціни потроху ростуть. Але ми справимося — чим більше нас напрягають, тим краще працюємо", — говорить продавчиня Ксенія.

Продавчиня Ксенія про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби

Оселедець пряний — 200 грн/кг

Ханса — 220 грн/кг

Кілька — 170 грн/кг

Салака — 120–200 грн/кг

Скумбрія свіжа — 380 грн/кг

Скумбрія слабосолона — 400 грн/кг

Оселедець великий (500+) — 200 грн/кг

Шпроти — 240 грн/кг

Скумбрія копчена — 680 грн/кг

Ставрида — 400 грн/кг

Хек — 200 грн/кг (було 190 грн)

Хек без луски — 180 грн/кг

Мінтай — 165 грн/кг

Камбала — 185 грн/кг

Хребти лосося — 120 грн/кг

Молочка рибна — 220 грн/кг

Креветки — 350–450 грн/кг

Мідії (чилійські) — 350 грн/кг

Креветки сірі — 470 грн/кг

Креветки без голови — 450 грн/кг

Кижуч дикий — 550 грн/кг

Лосось охолоджений — 750 грн/кг

Лосось шматки — 500–650 грн/кг

Лосось слайси — 350 грн/кг

Філе окуня — 400 грн/кг

Окунь тушка — 335–500 грн/кг

Риба на базарі. Фото: Новини.LIVE

Загалом продавці на Київському ринку кажуть, що головним фактором подорожчання продуктів зараз залишається пальне. Через це збільшуються витрати на доставку та виробництво, особливо для тепличних господарств. Поки що більшість торговців намагаються стримувати ціни, однак визнають: якщо вартість пального й надалі зростатиме, продукти на ринках можуть подорожчати ще більше.

Раніше ми писали, що після нещодавніх обстрілів частина ринку Черемушки в Одесі працює з перебоями, але торгівля поступово відновлюється. Через це ціни на окрему молочну продукцію навіть трохи знизилися. Найпомітніше подешевшало домашнє масло.

А також, про те в Україні назріває ризик паливної кризи через загострення конфлікту на Близькому Сході. Логістика невпинно дорожчає внаслідок коливання цін на бензин. Назріває питання, чи можуть наші громадяни найближчим часом стикнутися з негативним наслідком цієї ситуації — зростанням вартості споживчих товарів.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася