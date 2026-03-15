В Одессе изменились цены на фрукты: стоимость киви и клубники

Дата публикации 15 марта 2026 15:28
Клубника на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

Покупатели на Киевском рынке в Одессе обратили внимание на изменение цен на фрукты. Некоторые популярные позиции на прилавках подорожали за последнее время. Больше всего это касается импортных фруктов, которые привозят из других стран. Продавцы объясняют, что на стоимость влияют закупочные цены и доставка.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоят фрукты на популярном рынке Одессы.

Какие фрукты подорожали на рынках

На фруктовых рядах Киевского рынка покупатели могут найти как украинские фрукты, так и продукцию из Турции, Испании, Израиля и других стран. Больше всего на цену влияет доставка, ведь значительную часть товара привозят из-за рубежа.

По словам продавщицы Оксаны, изменения цен особенно заметны при закупке товара. Некоторые фрукты дорожают буквально за несколько недель.

"Каждый раз приезжаешь на закупку — просто в шоке. Испанская апельсинка поднялась на двадцать гривен. Так же поднялся киви голд, авокадо. Банан тоже дорожает, но мы его пока держим на розницу — такой себе спортивный интерес", — рассказывает продавщица Оксана.

Фрукти на прилавку
Цены на фрукты на рынке. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты в Одессе

По состоянию на сейчас на Киевском рынке в Одессе фрукты продают по таким ценам:

  • Виноград (Молдова) — 80 грн/кг
  • Банан — 100 грн/кг
  • Лимон — 150 грн/кг
  • Грейпфрут — 130 грн/кг
  • Киви — 150 грн/кг
  • Мандарины (Турция) — 120 грн/кг
  • Мандарины (Израиль) — 230 грн/кг
  • Мандарины (Испания) — 200 грн/кг
  • Гранат (Сирия) — 160 грн/кг
  • Гранат (Испания) — 180 грн/кг
  • Авокадо — 120 грн за штуку
  • Груша (Украина) — 120 грн/кг
  • Груша (старый сорт, киргизская) — 90 грн/кг
  • Яблоки — 50-80 грн/кг
  • Клубника — 550 грн/кг

Что с ценами на продукты в Украине

Напомним, украинцам стоит готовиться к удорожанию куриных яиц, поскольку Пасха спровоцирует массовый ажиотаж — спрос будет превышать предложение. Традиционно после окончания пикового периода, то есть ближе к лету, цены падают, однако в 2026 году не исключена обратная тенденция из-за стоимости топлива.

Также мы писали, что в конце марта для украинцев могут подорожать молочные продукты. Цены на мясо тоже обновятся, однако ближе к Пасхе, в апреле.

Кроме этого, каждый месяц хлеб дорожает на определенный процент, чтобы изменения не слишком сильно были ощутимы и не ударили по кошелькам украинцев. В целом в течение последних трех лет хлеб ежемесячно поднимается в цене в среднем на 1,5-2%.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
