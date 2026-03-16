Цены в Одессе на мясо: сколько стоит свинина, говядина и курица

Прилавок с мясом.

На Киевском базаре в Одессе мясо пока дорожает медленно. Продавцы говорят, что в последние недели цены выросли всего на 5-10 гривен за килограмм. Главная причина — более дорогая логистика и горючее. Несмотря на это, дефицита мяса на рынке нет.

Журналисты Новини.LIVE узнали актуальные цены на мясо на Киевском базаре в Одессе.

Стоимость мяса

На прилавках Киевского базара покупатели могут найти разные виды мяса — от телятины до домашней курицы. Продавцы говорят, что спрос в целом стабилен, однако люди стали покупать немного иначе, чем раньше.

Сейчас на рынке действуют такие цены:

телятина молочная — 450 грн/кг

молодая говядина — 380 грн/кг

баранина молочная — 350-400 грн/кг

домашняя курица (бройлер) — 180 грн/кг

свинина — 250-300 грн/кг

сало — 250-300 грн/кг

Сало на прилавке.

Продавец Евгений объясняет, что стоимость формируют поставщики, а также расходы на доставку. Из-за подорожания топлива логистика постепенно дорожает, поэтому это отражается и на цене продукции.

"Мы этим не управляем. Цены могут подняться или немного упасть — все зависит от ситуации. Видите, топливо подорожало, доставка тоже стала дороже. Само мясо поднялось примерно на пять-десять гривен", — рассказал продавец Евгений.

Продавец Евгений о ценах.

Из-за перебоев со светом люди реже покупают мясо большими объемами. Чаще берут небольшие порции, готовят сразу, а потом приходят за свежим товаром.

Сравнение стоимости

На одесском рынке "Привоз" цены на отдельные части мяса отличаются от Киевского базара. Там покупателям предлагают такие позиции:

ребра — 240 грн/кг

биток — 230-240 грн/кг

филе — 250 грн/кг

шея — 250 грн/кг

кострец — 220-230 грн/кг

лопатка — 180-200 грн/кг

окорок — 90-100 грн/кг

сало — 200-220 грн/кг

Мясо на базаре.

Цены супермаркетов

Иногда мясо и другие продукты в супермаркетах могут стоить дешевле, чем на рынках. Эксперты объясняют, что это часто связано с маркетинговыми стратегиями крупных торговых сетей. Супермаркеты регулярно запускают акции и снижают цены на популярные товары. Таким образом они пытаются увеличить поток покупателей и стимулировать людей покупать больше продуктов. Причины таких скидок могут быть разными:

необходимость быстро освободить полки для новых поставок;

сезонное обновление ассортимента;

балансировка складских запасов;

маркетинговые кампании для привлечения внимания покупателей.

Поэтому более низкая цена в магазине не обязательно означает, что продукт имеет проблемы с качеством или сроком годности.

Прогноз цен

В конце марта для украинцев могут подорожать молочные продукты, а цены на мясо могут обновиться ближе к Пасхе в апреле. Одной из причин называют подорожание топлива. Мировой топливный кризис, связанный с войной в Иране, влияет и на украинский рынок. Из-за этого дорожают бензин и дизель. Для производителей мяса топливо имеет большое значение, ведь оно влияет на цену кормов и транспортировки. В то же время производители обычно имеют определенные запасы, поэтому эффект от подорожания топлива может проявиться лишь через несколько месяцев.

Сейчас дефицита мяса на рынке нет. Однако ближе к Пасхе спрос на эту продукцию традиционно растет, поэтому производители могут воспользоваться периодом повышенного спроса и постепенно поднять цены. По состоянию на март 2026 года продавцы на одесских рынках говорят, что ситуация остается относительно стабильной, но дальнейшая стоимость будет зависеть от логистики, топлива и спроса покупателей.

