Главная Одесса Цены в Одессе на мясо: сколько стоит свинина, говядина и курица

Цены в Одессе на мясо: сколько стоит свинина, говядина и курица

Дата публикации 16 марта 2026 19:23
Цены в Одессе на мясо: сколько стоит свинина, говядина и курица
Прилавок с мясом. Фото: Новости.LIVE

На Киевском базаре в Одессе мясо пока дорожает медленно. Продавцы говорят, что в последние недели цены выросли всего на 5-10 гривен за килограмм. Главная причина — более дорогая логистика и горючее. Несмотря на это, дефицита мяса на рынке нет.

Журналисты Новини.LIVE узнали актуальные цены на мясо на Киевском базаре в Одессе.

Стоимость мяса

На прилавках Киевского базара покупатели могут найти разные виды мяса — от телятины до домашней курицы. Продавцы говорят, что спрос в целом стабилен, однако люди стали покупать немного иначе, чем раньше.

Сейчас на рынке действуют такие цены:

  • телятина молочная — 450 грн/кг
  • молодая говядина — 380 грн/кг
  • баранина молочная — 350-400 грн/кг
  • домашняя курица (бройлер) — 180 грн/кг
  • свинина — 250-300 грн/кг
  • сало — 250-300 грн/кг
Ціни на м'ясо в Одесі
Сало на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Продавец Евгений объясняет, что стоимость формируют поставщики, а также расходы на доставку. Из-за подорожания топлива логистика постепенно дорожает, поэтому это отражается и на цене продукции.

"Мы этим не управляем. Цены могут подняться или немного упасть — все зависит от ситуации. Видите, топливо подорожало, доставка тоже стала дороже. Само мясо поднялось примерно на пять-десять гривен", — рассказал продавец Евгений.

Ціни на м'ясо в Одесі
Продавец Евгений о ценах. Фото: Новини.LIVE

Из-за перебоев со светом люди реже покупают мясо большими объемами. Чаще берут небольшие порции, готовят сразу, а потом приходят за свежим товаром.

Сравнение стоимости

На одесском рынке "Привоз" цены на отдельные части мяса отличаются от Киевского базара. Там покупателям предлагают такие позиции:

  • ребра — 240 грн/кг
  • биток — 230-240 грн/кг
  • филе — 250 грн/кг
  • шея — 250 грн/кг
  • кострец — 220-230 грн/кг
  • лопатка — 180-200 грн/кг
  • окорок — 90-100 грн/кг
  • сало — 200-220 грн/кг
Ціни на м'ясо в Одесі
Мясо на юазаре. Фото: Новини.LIVE

Цены супермаркетов

Иногда мясо и другие продукты в супермаркетах могут стоить дешевле, чем на рынках. Эксперты объясняют, что это часто связано с маркетинговыми стратегиями крупных торговых сетей. Супермаркеты регулярно запускают акции и снижают цены на популярные товары. Таким образом они пытаются увеличить поток покупателей и стимулировать людей покупать больше продуктов. Причины таких скидок могут быть разными:

  • необходимость быстро освободить полки для новых поставок;
  • сезонное обновление ассортимента;
  • балансировка складских запасов;
  • маркетинговые кампании для привлечения внимания покупателей.

Поэтому более низкая цена в магазине не обязательно означает, что продукт имеет проблемы с качеством или сроком годности.

Прогноз цен

В конце марта для украинцев могут подорожать молочные продукты, а цены на мясо могут обновиться ближе к Пасхе в апреле. Одной из причин называют подорожание топлива. Мировой топливный кризис, связанный с войной в Иране, влияет и на украинский рынок. Из-за этого дорожают бензин и дизель. Для производителей мяса топливо имеет большое значение, ведь оно влияет на цену кормов и транспортировки. В то же время производители обычно имеют определенные запасы, поэтому эффект от подорожания топлива может проявиться лишь через несколько месяцев.

Сейчас дефицита мяса на рынке нет. Однако ближе к Пасхе спрос на эту продукцию традиционно растет, поэтому производители могут воспользоваться периодом повышенного спроса и постепенно поднять цены. По состоянию на март 2026 года продавцы на одесских рынках говорят, что ситуация остается относительно стабильной, но дальнейшая стоимость будет зависеть от логистики, топлива и спроса покупателей.

Напомним, мы сообщали о том, что на фруктовых рядах Киевского рынка покупатели могут найти как украинские фрукты, так и продукцию из Турции, Испании, Израиля и других стран. Некоторые популярные позиции на прилавках подорожали за последнее время. Более всего это касается импортных фруктов. На цену влияет доставка, ведь значительную часть товара привозят из-за границы.

Также мы писали, что на киевском рынке в Одессе постепенно растут цены на рыбу. Продавцы объясняют это подорожанием горючего и изменениями в логистике поставок. Часть продукции привозится из других регионов Украины или импортируется, поэтому транспортные расходы сразу влияют на стоимость.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
