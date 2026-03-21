Картопля на одеському Привозі здорожчала на 5 грн: ціни сьогодні

Картопля на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на Привозі змінюються ціни на овочі. Найпомітніше подорожчала картопля, але водночас на прилавках уже з’являється й місцева теплична продукція. Саме поява одеських овочів може найближчим часом трохи збити ціни.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштують овочі на популярному ринку Одеси.

Ціни на Привозі в Одесі

На Привозі в Одесі покупці вже бачать перші весняні зміни на овочевих рядах. Частина позицій повільно дорожчає через здорожання палива, а частина, навпаки, може незабаром піти вниз. Продавчиня Тетяна каже, що покупці вже звернули увагу на зростання ціни на картоплю. За її словами, різких стрибків поки немає, але окремі зміни ринок уже відчув. Водночас вона пояснює, що ситуація може помінятися найближчим часом, бо на прилавках більшає місцевої продукції.

"Трохи є подорожчання: відображається це на картоплі — вона на 5 гривень здорожчала. Проте вже з'являються наші овочі, тому буде поступове зниження цін. Редисочка наша, огірочки наші, молода капуста вже теж наша. Це одеські парнички, це все поряд росте", — каже продавчиня Тетяна.

Вартість овочів на Привозі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на овочі

Картопля на Привозі зараз коштує 30 гривень за кілограм. Цибулю продають по 20 гривень, моркву — по 25, буряк — теж у межах 20 гривень за кілограм. Стара капуста коштує 20 гривень, а от молода вже значно дорожча — 100 гривень за кілограм.

Помітна різниця і в сегменті свіжих салатних овочів. Пекінська капуста на Привозі коштує 40-45 гривень, цвітна — 160, броколі — 160-190 гривень за кілограм. Салат айсберг продають по 150-180 гривень, а салат-мікс коштує 60-70 гривень.

Молода капуста на Привозі коштує 100 грн за кілограм. Фото: Новини.LIVE

Окремо виділяються тепличні овочі, які традиційно тримають вищу ціну. Огірки на ринку зараз продають по 180 гривень за кілограм, помідори — по 180-220, солодкий перець коштує по 200-250 гривень, а за перець капі просять 200-210 гривень за кілограм.

Не найдешевшими залишаються й окремі позиції для салатів та весняних страв. Стебло селери на Привозі коштує 130 гривень за кілограм, корінь селери продають за 60 гривень. Редис є пучками по 40-45 гривень або на вагу — по 160 гривень за кілограм.

Коли овочі подешевіють

Продавці кажуть, що зараз багато залежить від того, як швидко на ринок зайде ще більше місцевої продукції. Якщо одеські теплиці й далі нарощуватимуть пропозицію, частина цін справді може піти вниз уже найближчими тижнями.

Нагадаємо, на Київському ринку в Одесі поступово зростають ціни на рибу. Продавці пояснюють це подорожчанням пального та змінами у логістиці постачання. Частину продукції привозять з інших регіонів України або імпортують, тому транспортні витрати одразу впливають на вартість.

А тим часом на ринку "Черемушки" в Одесі продовжують дорожчати фрукти. Продавці кажуть, що ціни на продукти зараз залежать не лише від постачальників. Великий вплив мають витрати на електроенергію та пальне. Багато складів і теплиць працюють на генераторах через перебої зі світлом.