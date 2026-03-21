Картофель на одесском Привозе подорожал на 5 грн: цены сегодня

Дата публикации 21 марта 2026 17:15
Картофель на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на Привозе меняются цены на овощи. Заметнее всего подорожал картофель, но в то же время на прилавках уже появляется и местная тепличная продукция. Именно появление одесских овощей может в ближайшее время немного сбить цены.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоят овощи на популярном рынке Одессы.

Цены на Привозе в Одессе

На Привозе в Одессе покупатели уже видят первые весенние изменения на овощных рядах. Часть позиций медленно дорожает из-за подорожания топлива, а часть, наоборот, может вскоре пойти вниз. Продавщица Татьяна говорит, что покупатели уже обратили внимание на рост цены на картофель. По ее словам, резких скачков пока нет, но отдельные изменения рынок уже почувствовал. В то же время она объясняет, что ситуация может поменяться в ближайшее время, потому что на прилавках становится больше местной продукции.

"Немного есть подорожание: отражается это на картофеле — он на 5 гривен подорожал. Однако уже появляются наши овощи, поэтому будет постепенное снижение цен. Редисочка наша, огурчики наши, молодая капуста уже тоже наша. Это одесские парнички, это все рядом растет", — говорит продавщица Татьяна.

Пекінська капуста і буряк на Привозі
Стоимость овощей на Привозе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на овощи

Картофель на Привозе сейчас стоит 30 гривен за килограмм. Лук продают по 20 гривен, морковь — по 25, свеклу — тоже в пределах 20 гривен за килограмм. Старая капуста стоит 20 гривен, а вот молодая уже значительно дороже — 100 гривен за килограмм.

Заметная разница и в сегменте свежих салатных овощей. Пекинская капуста на Привозе стоит 40-45 гривен, цветная — 160, брокколи — 160-190 гривен за килограмм. Салат айсберг продают по 150-180 гривен, а салат-микс стоит 60-70 гривен.

Ціни на капусту в Одесі
Молодая капуста на Привозе стоит 100 грн за килограмм. Фото: Новини.LIVE

Отдельно выделяются тепличные овощи, которые традиционно держат более высокую цену. Огурцы на рынке сейчас продают по 180 гривен за килограмм, помидоры — по 180-220, сладкий перец стоит по 200-250 гривен, а за перец капи просят 200-210 гривен за килограмм.

Не самыми дешевыми остаются и отдельные позиции для салатов и весенних блюд. Стебель сельдерея на Привозе стоит 130 гривен за килограмм, корень сельдерея продают за 60 гривен. Редис есть пучками по 40-45 гривен или на вес — по 160 гривен за килограмм.

Когда овощи подешевеют

Продавцы говорят, что сейчас многое зависит от того, как быстро на рынок зайдет еще больше местной продукции. Если одесские теплицы и дальше будут наращивать предложение, часть цен действительно может пойти вниз уже в ближайшие недели.

Напомним, на Киевском рынке в Одессе постепенно растут цены на рыбу. Продавцы объясняют это подорожанием топлива и изменениями в логистике поставок. Часть продукции привозят из других регионов Украины или импортируют, поэтому транспортные расходы сразу влияют на стоимость.

А тем временем на рынке "Черемушки" в Одессе продолжают дорожать фрукты. Продавцы говорят, что цены на продукты сейчас зависят не только от поставщиков. Большое влияние имеют расходы на электроэнергию и топливо. Многие склады и теплицы работают на генераторах из-за перебоев со светом.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
