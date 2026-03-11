Цены на овощи на базаре Черемушки в Одессе в марте на рынке Черемушки

Мужчина выбирает овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" цены на овощи продолжают держаться на высоком уровне. Самыми дорогими остаются помидоры и другие тепличные овощи. За некоторые виды томатов просят до 450 гривен за килограмм. Стоимость продукции определяется затратами на выращивание, а также расходами на топливо и электроэнергию.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском базаре Черемушки и узнали актуальные цены на овощи.

Реклама

Читайте также:

Стоимость овощей

На базаре Черемушки в Одессе покупатели сейчас чаще всего обращают внимание именно на цены на овощи. Самыми дорогими остаются тепличные продукты, в частности помидоры и огурцы. Продавцы говорят, что большинство продукции привозят из южных регионов Украины или из-за рубежа. Поэтому стоимость зависит не только от урожая, но и от затрат на логистику и содержание теплиц. Несмотря на все ассортимент на рынке большой, но цены могут меняться.

Огурцы на рынке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены:

Помидоры (Умань / Николаев) — 200-300 грн/кг

Помидоры черри (Турция) — 150-200 грн/кг

Помидоры на ветке — около 200 грн/кг

Помидор "Микадо" — 350-450 грн/кг

Помидоры коктейльные (розовые, красные) — 350-450 грн/кг

Огурцы — около 300 грн/кг

Кабачок — 230 грн/кг

Капуста цветная — около 200 грн/кг

Перец болгарский — около 250 грн/кг

Перец капи — около 200 грн/кг

Капуста — 50-100 грн/кг

Пекинская капуста — около 45 грн/кг

Помидоры в ящике. Фото: Новости.LIVE

Почему овощи дорогие

По словам продавщицы Ларисы, значительная часть расходов связана с работой теплиц и хранением продукции. Она добавляет, что холодильники для хранения фруктов и овощей также часто работают от генераторов. Из-за этого производителям трудно снижать цены, ведь расходы на электроэнергию и топливо остаются высокими.

"Сейчас поднимается доллар, дорожает бензин и солярка. Многие теплицы работают на генераторах. Говорят, что большой генератор может обходиться до семи тысяч гривен в сутки", — объясняет Лариса.

Продавщица Лариса о ценах. Фото: Новини.LIVE

Как хранить овощи

Чтобы овощи дольше оставались свежими, важно правильно их хранить дома.

помидоры лучше держать при комнатной температуре, чтобы они не теряли вкус

капусту и перец стоит хранить в холодильнике

кабачки лучше держать в прохладном темном месте

овощи не стоит мыть перед хранением - это сокращает срок их свежести

Такие простые правила помогают сохранить овощи дольше и уменьшить потери продуктов.

Напомним, мы сообщали, что после недавних обстрелов часть рынка Черемушки в Одессе работает с перебоями, но торговля постепенно восстанавливается. Покупателей стало меньше, а некоторых товаров — больше. Из-за этого цены на отдельную молочную продукцию даже немного снизились. Заметнее всего подешевело домашнее масло.

Также мы писали, что на рынке "Черемушки" в Одессе большинство фруктов сейчас привозят из-за границы. Их цена зависит от страны происхождения и качества. После недавнего обстрела рынок постепенно возвращается к работе. В то же время на стоимость товаров начинают влиять курс валюты и более дорогое топливо.