Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Подорожание овощей на одесских рынках

Подорожание овощей на одесских рынках

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 15:19
Цены на овощи на базаре Черемушки в Одессе в марте на рынке Черемушки
Мужчина выбирает овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" цены на овощи продолжают держаться на высоком уровне. Самыми дорогими остаются помидоры и другие тепличные овощи. За некоторые виды томатов просят до 450 гривен за килограмм. Стоимость продукции определяется затратами на выращивание, а также расходами на топливо и электроэнергию.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском базаре Черемушки и узнали актуальные цены на овощи.

Реклама
Читайте также:

Стоимость овощей

На базаре Черемушки в Одессе покупатели сейчас чаще всего обращают внимание именно на цены на овощи. Самыми дорогими остаются тепличные продукты, в частности помидоры и огурцы. Продавцы говорят, что большинство продукции привозят из южных регионов Украины или из-за рубежа. Поэтому стоимость зависит не только от урожая, но и от затрат на логистику и содержание теплиц. Несмотря на все ассортимент на рынке большой, но цены могут меняться.

Ціни на овочі в Одесі
Огурцы на рынке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены:

  • Помидоры (Умань / Николаев) — 200-300 грн/кг
  • Помидоры черри (Турция) — 150-200 грн/кг
  • Помидоры на ветке — около 200 грн/кг
  • Помидор "Микадо" — 350-450 грн/кг
  • Помидоры коктейльные (розовые, красные) — 350-450 грн/кг
  • Огурцы — около 300 грн/кг
  • Кабачок — 230 грн/кг
  • Капуста цветная — около 200 грн/кг
  • Перец болгарский — около 250 грн/кг
  • Перец капи — около 200 грн/кг
  • Капуста — 50-100 грн/кг
  • Пекинская капуста — около 45 грн/кг
Ціни на овочі в Одесі
Помидоры в ящике. Фото: Новости.LIVE

Почему овощи дорогие

По словам продавщицы Ларисы, значительная часть расходов связана с работой теплиц и хранением продукции. Она добавляет, что холодильники для хранения фруктов и овощей также часто работают от генераторов. Из-за этого производителям трудно снижать цены, ведь расходы на электроэнергию и топливо остаются высокими.

"Сейчас поднимается доллар, дорожает бензин и солярка. Многие теплицы работают на генераторах. Говорят, что большой генератор может обходиться до семи тысяч гривен в сутки", — объясняет Лариса.

Ціни на овочі в Одесі
Продавщица Лариса о ценах. Фото: Новини.LIVE

Как хранить овощи

Чтобы овощи дольше оставались свежими, важно правильно их хранить дома.

  • помидоры лучше держать при комнатной температуре, чтобы они не теряли вкус
  • капусту и перец стоит хранить в холодильнике
  • кабачки лучше держать в прохладном темном месте
  • овощи не стоит мыть перед хранением - это сокращает срок их свежести

Такие простые правила помогают сохранить овощи дольше и уменьшить потери продуктов.

Напомним, мы сообщали, что после недавних обстрелов часть рынка Черемушки в Одессе работает с перебоями, но торговля постепенно восстанавливается. Покупателей стало меньше, а некоторых товаров — больше. Из-за этого цены на отдельную молочную продукцию даже немного снизились. Заметнее всего подешевело домашнее масло.

Также мы писали, что на рынке "Черемушки" в Одессе большинство фруктов сейчас привозят из-за границы. Их цена зависит от страны происхождения и качества. После недавнего обстрела рынок постепенно возвращается к работе. В то же время на стоимость товаров начинают влиять курс валюты и более дорогое топливо.

Одесса рынок овощи Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации