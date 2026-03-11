Ціни на овочі на базарі Черемушки в Одесі у березні

Чоловік обирає овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

На одеському базарі Черемушки ціни на овочі залишаються високими. Найдорожчими зараз є помідори та інші тепличні овочі. За деякі сорти томатів просять до 450 гривень за кілограм. Вартість продукції залежить від витрат на вирощування, паливо та електроенергію.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському базарі Черемушки та дізналися актуальні ціни на овочі.

Вартість овочів

На базарі Черемушки в Одесі покупці зараз найчастіше звертають увагу саме на ціни на овочі. Найдорожчими залишаються тепличні продукти, зокрема помідори та огірки. Продавці кажуть, що більшість продукції привозять із південних регіонів України або з-за кордону. Через це вартість залежить не лише від врожаю, а й від витрат на логістику та утримання теплиць. Попри все асортимент на ринку великий, але ціни можуть змінюватися.

Огірки на ринку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни:

Помідори (Умань / Миколаїв) — 200–300 грн/кг

Помідори чері (Туреччина) — 150–200 грн/кг

Помідори на гілці — близько 200 грн/кг

Помідор "Мікадо" — 350–450 грн/кг

Помідори коктейльні (рожеві, червоні) — 350–450 грн/кг

Огірки — близько 300 грн/кг

Кабачок — 230 грн/кг

Капуста цвітна — близько 200 грн/кг

Перець болгарський — близько 250 грн/кг

Перець капі — близько 200 грн/кг

Капуста — 50–100 грн/кг

Пекінська капуста — близько 45 грн/кг

Помідори в ящику. Фото: Новини.LIVE

Чому овочі дорогі

За словами продавчині Лариси, значна частина витрат пов’язана з роботою теплиць та зберіганням продукції. Вона додає, що холодильники для зберігання фруктів та овочів також часто працюють від генераторів. Через це виробникам важко знижувати ціни, адже витрати на електроенергію та пальне залишаються високими.

"Зараз піднімається долар, дорожчає бензин і солярка. Багато теплиць працюють на генераторах. Кажуть, що великий генератор може обходитися до семи тисяч гривень на добу", — пояснює Лариса.

Продавчиня Лариса про ціни. Фото: Новини.LIVE

Як зберігати овочі

Щоб овочі довше залишалися свіжими, важливо правильно їх зберігати вдома.

помідори краще тримати при кімнатній температурі, щоб вони не втрачали смак

капусту та перець варто зберігати в холодильнику

кабачки краще тримати у прохолодному темному місці

овочі не варто мити перед зберіганням — це скорочує термін їхньої свіжості

Такі прості правила допомагають зберегти овочі довше і зменшити втрати продуктів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після нещодавніх обстрілів частина ринку Черемушки в Одесі працює з перебоями, але торгівля поступово відновлюється. Покупців стало менше, а деяких товарів — більше. Через це ціни на окрему молочну продукцію навіть трохи знизилися. Найпомітніше подешевшало домашнє масло.

Також ми писали, що на ринку "Черемушки" в Одесі більшість фруктів зараз привозять з-за кордону. Їхня ціна залежить від країни походження та якості. Після нещодавнього обстрілу ринок поступово повертається до роботи. Водночас на вартість товарів починають впливати курс валюти та дорожче пальне.