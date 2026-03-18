В Одессе выросли цены на продукты: что именно подорожало на Привозе

Мужчина выбирает продукты. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Привоз" фиксируют постепенные изменения цен на продукты. Ощутимое подорожание в отдельных категориях товаров, прежде всего овощей, рыбы и деликатесов. На стоимость влияют сезонность, расходы на логистику и закупочные цены. В то же время на прилавках уже появляется больше местной продукции, что частично сдерживает рост цен.

Журналисты Новини.LIVE, проверили сколько сейчас стоят продукты на одном из самых известных рынков Одессы и как меняется спрос среди покупателей.

Читайте также:

Овощи на Привозе

Больше всего изменения заметны в сезонных овощах и продукции, которая зависит от логистики. Часть товаров уже выросла в цене, хотя резких скачков пока нет. В то же время продавцы отмечают: сейчас на рынке сосуществуют как местные продукты, так и привозные, что также влияет на ценники.

"Немного есть подорожание, отражается это на картофеле, он на 5 гривен подорожал. Однако уже появляются наши овощи, поэтому будет постепенное снижение цен. Редисочка наша, огурчики наши, молодая капуста уже тоже наша. Это одесские парнички, это все рядом растет", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 20 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 20 грн/кг

Капуста (старая) — 20 грн/кг

Капуста молодая — 100 грн/кг

Капуста пекинская — 40-45 грн/кг

Капуста цветная — 160 грн/кг

Капуста брокколи — 160-190 грн/кг

Салат айсберг — 150-180 грн/кг

Салат микс — 60-70 грн/кг

Огурцы — 180 грн/кг

Помидоры — 180-220 грн/кг

Перец — 200-250 грн/кг

Перец капи — 200-210 грн/кг

Сельдерей (стебель) — 130 грн/кг

Сельдерей (корень) — 60 грн/кг

Редис (пучок) — 40-45 грн/пучок

Редис — 160 грн/кг

Стоимость редиса в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на Привозе

Фруктовые ряды также демонстрируют смешанную картину. Часть товаров остается доступной, однако сезонные или импортные позиции могут существенно отличаться в цене. Стоимость зависит от закупочной цены и расходов на доставку. При этом ассортимент остается стабильным, однако покупатель стал выбирать осторожнее.

"Есть покупатели, которые берут, как и раньше, кило, полкило — все зависит от дохода. Если человек имеет возможность, он берет, как и раньше. Если нет — то не берет совсем. Поэтому здесь нет стабильности все колеблется", — добавляет Татьяна.

Киви на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Лимоны — 140-150 грн/кг

Апельсины (красные) — 90-110 грн/кг

Бананы — 90-95 грн/кг

Клубника — 300 грн/кг

Яблоки — 40-45 грн/кг

Бананы на прилавке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Привозе

В мясном ряду продавцы также отмечают влияние общего подорожания. Рост стоимости топлива и закупочных цен постепенно сказывается на конечной стоимости продукции.

"Поднялась закупочная цена. Сейчас топливо дорожает — и сразу поднимается цена на мясо. Так же, как и на хлеб — все тянется вверх. Это очень влияет на покупателя, особенно на пенсионеров", — объясняет продавец Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости свинины. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Шейка — 250 грн/кг

Биточок — 250 грн/кг

Чалагач — 240-250 грн/кг

Галяшка — 100 грн/кг

Лопатка — 180-190 грн/кг

Пашина — 180 грн/кг

Сало — 200-220 грн/кг

Ребра на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Рыба на Привозе

Рыбные прилавки также реагируют на изменения в логистике. Продавцы отмечают, что даже небольшое подорожание транспорта сразу влияет на конечную цену продукции. Особенно это касается товаров, которые доставляют издалека.

"Сельдь подорожала — на двадцать гривен, все дорожает но сельдь немного больше. Потому что все зависит от расстояния, откуда ее везут, чем дальше тем дороже становится продукция", — говорит продавщица Надежда.

Продавщица Надежда о стоимости сельди. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Хек молочный — 200 грн/кг

Килька балтийская — 170 грн/кг

Хамса малосольная — 250 грн/кг

Матиас — 60 грн/шт

Скумбрия свежая — 350 грн/кг

Скумбрия копченая — 600 грн/кг

Сельдь — 100-130 грн/шт

Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Королева Привоза

В сегменте деликатесов также фиксируют рост цен. Продавцы говорят, что подорожание здесь происходит быстрее, ведь такая продукция часто зависит от импорта и сложной логистики.

"Икорочка немного подорожала. Если была 800 гривен за 100 граммов, то уже будет 900 стоит. Но вы сами видите что все дорожает, а топливо растет на глазах. На прошлой неделе я заправляла машину дизель стоил семьдесят с чем-то гривен, а сегодня утром уже был 83 у нас на заправке. Поэтому и растет стоимость товара, но мы стараемся максимально держать цены для покупателей", — отмечает продавец Светлана Базаренко.

Продавщица Светлана Базаренко о повышении цен. Фото: Новини.LIVE

Стоимость деликатесов

Икра — 800-900 грн / 100 г

Икра (банка) — 2000 грн (было 1800 грн)

Колбаса — 450-850 грн/кг

Колбаса нарезка — 950 грн/кг

Колбаса "Либровская" — 950 грн/кг

Скумбрия (другая позиция) — 420 грн/кг

Сельдь (другая позиция) — 320 грн/кг

Мидии — 250 грн/кг

Маслины/оливки — 300 грн/банка

Дунайская сельдь (4 шт) — 700 грн

Икра в баночках. Фото: Новини.LIVE

В целом на "Привозе" ситуация остается стабильной, но с тенденцией к постепенному подорожанию. Основными причинами продавцы называют рост стоимости топлива, логистики и закупочных цен. Несмотря на это, рынок продолжает работать в привычном режиме, а покупатели - приспосабливаться к новым ценам, выбирая между качеством, происхождением товара и собственными возможностями.

Ранее мы писали, что на одесских рынках выросли цены на ранние овощи. Самой дорогой остается тепличная и импортная продукция. Продавцы говорят, что за последнее время стоимость поднялась примерно на 15-20%.

А также, о том, что конфликт на Ближнем Востоке все ощутимее влияет и на Украину. За последние недели вверх пошли цены на топливо, что повлекло за собой подорожание почти всех товаров — от продуктов питания до бытовой химии.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася