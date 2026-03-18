В Одессе выросли цены на продукты: что именно подорожало на Привозе
На одесском рынке "Привоз" фиксируют постепенные изменения цен на продукты. Ощутимое подорожание в отдельных категориях товаров, прежде всего овощей, рыбы и деликатесов. На стоимость влияют сезонность, расходы на логистику и закупочные цены. В то же время на прилавках уже появляется больше местной продукции, что частично сдерживает рост цен.
Журналисты Новини.LIVE, проверили сколько сейчас стоят продукты на одном из самых известных рынков Одессы и как меняется спрос среди покупателей.
Овощи на Привозе
Больше всего изменения заметны в сезонных овощах и продукции, которая зависит от логистики. Часть товаров уже выросла в цене, хотя резких скачков пока нет. В то же время продавцы отмечают: сейчас на рынке сосуществуют как местные продукты, так и привозные, что также влияет на ценники.
"Немного есть подорожание, отражается это на картофеле, он на 5 гривен подорожал. Однако уже появляются наши овощи, поэтому будет постепенное снижение цен. Редисочка наша, огурчики наши, молодая капуста уже тоже наша. Это одесские парнички, это все рядом растет", — говорит продавщица Татьяна.
Стоимость овощей
- Картофель — 30 грн/кг
- Лук — 20 грн/кг
- Морковь — 25 грн/кг
- Свекла — 20 грн/кг
- Капуста (старая) — 20 грн/кг
- Капуста молодая — 100 грн/кг
- Капуста пекинская — 40-45 грн/кг
- Капуста цветная — 160 грн/кг
- Капуста брокколи — 160-190 грн/кг
- Салат айсберг — 150-180 грн/кг
- Салат микс — 60-70 грн/кг
- Огурцы — 180 грн/кг
- Помидоры — 180-220 грн/кг
- Перец — 200-250 грн/кг
- Перец капи — 200-210 грн/кг
- Сельдерей (стебель) — 130 грн/кг
- Сельдерей (корень) — 60 грн/кг
- Редис (пучок) — 40-45 грн/пучок
- Редис — 160 грн/кг
Фрукты на Привозе
Фруктовые ряды также демонстрируют смешанную картину. Часть товаров остается доступной, однако сезонные или импортные позиции могут существенно отличаться в цене. Стоимость зависит от закупочной цены и расходов на доставку. При этом ассортимент остается стабильным, однако покупатель стал выбирать осторожнее.
"Есть покупатели, которые берут, как и раньше, кило, полкило — все зависит от дохода. Если человек имеет возможность, он берет, как и раньше. Если нет — то не берет совсем. Поэтому здесь нет стабильности все колеблется", — добавляет Татьяна.
Стоимость фруктов
- Лимоны — 140-150 грн/кг
- Апельсины (красные) — 90-110 грн/кг
- Бананы — 90-95 грн/кг
- Клубника — 300 грн/кг
- Яблоки — 40-45 грн/кг
Мясо на Привозе
В мясном ряду продавцы также отмечают влияние общего подорожания. Рост стоимости топлива и закупочных цен постепенно сказывается на конечной стоимости продукции.
"Поднялась закупочная цена. Сейчас топливо дорожает — и сразу поднимается цена на мясо. Так же, как и на хлеб — все тянется вверх. Это очень влияет на покупателя, особенно на пенсионеров", — объясняет продавец Татьяна.
Стоимость мяса
- Шейка — 250 грн/кг
- Биточок — 250 грн/кг
- Чалагач — 240-250 грн/кг
- Галяшка — 100 грн/кг
- Лопатка — 180-190 грн/кг
- Пашина — 180 грн/кг
- Сало — 200-220 грн/кг
Рыба на Привозе
Рыбные прилавки также реагируют на изменения в логистике. Продавцы отмечают, что даже небольшое подорожание транспорта сразу влияет на конечную цену продукции. Особенно это касается товаров, которые доставляют издалека.
"Сельдь подорожала — на двадцать гривен, все дорожает но сельдь немного больше. Потому что все зависит от расстояния, откуда ее везут, чем дальше тем дороже становится продукция", — говорит продавщица Надежда.
Стоимость рыбы
- Хек молочный — 200 грн/кг
- Килька балтийская — 170 грн/кг
- Хамса малосольная — 250 грн/кг
- Матиас — 60 грн/шт
- Скумбрия свежая — 350 грн/кг
- Скумбрия копченая — 600 грн/кг
- Сельдь — 100-130 грн/шт
Королева Привоза
В сегменте деликатесов также фиксируют рост цен. Продавцы говорят, что подорожание здесь происходит быстрее, ведь такая продукция часто зависит от импорта и сложной логистики.
"Икорочка немного подорожала. Если была 800 гривен за 100 граммов, то уже будет 900 стоит. Но вы сами видите что все дорожает, а топливо растет на глазах. На прошлой неделе я заправляла машину дизель стоил семьдесят с чем-то гривен, а сегодня утром уже был 83 у нас на заправке. Поэтому и растет стоимость товара, но мы стараемся максимально держать цены для покупателей", — отмечает продавец Светлана Базаренко.
Стоимость деликатесов
- Икра — 800-900 грн / 100 г
- Икра (банка) — 2000 грн (было 1800 грн)
- Колбаса — 450-850 грн/кг
- Колбаса нарезка — 950 грн/кг
- Колбаса "Либровская" — 950 грн/кг
- Скумбрия (другая позиция) — 420 грн/кг
- Сельдь (другая позиция) — 320 грн/кг
- Мидии — 250 грн/кг
- Маслины/оливки — 300 грн/банка
- Дунайская сельдь (4 шт) — 700 грн
В целом на "Привозе" ситуация остается стабильной, но с тенденцией к постепенному подорожанию. Основными причинами продавцы называют рост стоимости топлива, логистики и закупочных цен. Несмотря на это, рынок продолжает работать в привычном режиме, а покупатели - приспосабливаться к новым ценам, выбирая между качеством, происхождением товара и собственными возможностями.
Ранее мы писали, что на одесских рынках выросли цены на ранние овощи. Самой дорогой остается тепличная и импортная продукция. Продавцы говорят, что за последнее время стоимость поднялась примерно на 15-20%.
А также, о том, что конфликт на Ближнем Востоке все ощутимее влияет и на Украину. За последние недели вверх пошли цены на топливо, что повлекло за собой подорожание почти всех товаров — от продуктов питания до бытовой химии.
