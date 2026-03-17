В Одессе на 20 процентов выросли цены на овощи: стоимость на базаре

Женщина выбирает овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках выросли цены на ранние овощи. Самой дорогой остается тепличная и импортная продукция. Продавцы говорят, что за последнее время стоимость поднялась примерно на 15-20%. В то же время покупатели продолжают приходить на базары, а выбор овощей остается большим.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском базаре Одессы и узнали актуальные цены на овощи.

Овощи на базаре

На Киевском рынке в Одессе сейчас заметно подорожание на овощных рядах. Часть продукции привозят из других регионов или выращивают в теплицах, поэтому цена зависит от затрат на транспортировку и энергоносители. Именно ранние овощи традиционно остаются самыми дорогими в начале сезона. Продавец Анатолий рассказывает, что цены выросли почти на все продукты. Это касается как импортной продукции, так и украинской, ведь расходы на логистику и тепличное выращивание также выросли.

"На все поднялись уже. Примерно на 15-20% продукты подорожали", — рассказывает он.

Спрос на рынке

Несмотря на повышение цен, покупателей на рынке меньше не стало. Люди продолжают покупать овощи, хотя иногда выбирают более дешевые варианты или берут немного меньше.

"Как покупали, так и скупаются. В Одессе деньги есть, люди приходят и берут то, что им нужно", — добавляет Анатолий.

Цены на базаре

Помидоры (Умань / Николаев) — 200-300 грн/кг

Помидоры черри (Турция) — 150-200 грн/кг

Помидоры на ветке — 200 грн/кг

Помидор "Микадо" — 350-450 грн/кг

Помидоры коктейльные (розовые, красные) — 350-450 грн/кг

Кабачок — 230 грн/кг

Капуста цветная — 200 грн/кг

Перец болгарский — 250 грн/кг

Перец капи — 200 грн/кг

Капуста — 50-100 грн/кг

Пекинская капуста — 45 грн/кг

Сравнение стоимости

На рынке "Черемушки" цены на овощи в целом близки к тем, что на Киевском базаре. Помидоры из Умани или Николаева здесь также продают примерно по 200-300 грн за килограмм. Помидоры черри из Турции стоят около 150-200 грн, а популярные сорта "Микадо" и коктейльные помидоры — от 350 до 450 грн за килограмм. Огурцы на Черемушках продают примерно по 300 грн за килограмм — это немного дороже, чем некоторые другие позиции на Киевском рынке. Кабачки стоят около 230 грн, цветная капуста — примерно 200 грн. Болгарский перец продают около по 250 грн, перец капи — примерно по 200 грн за килограмм.

Дешевле остаются обычная капуста — от 50 до 100 грн за килограмм и пекинская капуста - около 45 грн. В целом разница между двумя базарами небольшая и зависит преимущественно от поставщика и качества овощей.

Хранение дома

Чтобы овощи дольше оставались свежими, их нужно правильно хранить. Помидоры лучше держать при комнатной температуре, а огурцы, кабачки и капусту — в холодильнике. Также не стоит оставлять овощи в плотно закрытых пакетах, ведь без доступа воздуха они могут быстрее испортиться.

Напомним, мы сообщали о том, что на Киевском базаре в Одессе мясо пока дорожает медленно. Цены выросли всего на 5-10 гривен за килограмм. Главная причина — более дорогая логистика и горючее. Несмотря на это, дефицита мяса на рынке нет.

Также мы писали о том, что журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, заметили ли они рост цен на продукты и на чем начали экономить в последнее время. Люди отмечают, что теперь во время покупок внимательнее смотрят на ценники и чаще выбирают только необходимое. Если раньше в корзину могли добавить что-то "для души", то теперь на первый план выходит только то, что действительно нужно.