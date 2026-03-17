Подорожание продуктов в Одессе – на чем экономят украинцы

Стоимость помидор на одном из рынков. Фото: Новини.LIVE

Конфликт на Ближнем Востоке все ощутимее влияет и на Украину. За последние недели вверх пошли цены на топливо, что повлекло за собой подорожание почти всех товаров — от продуктов питания до бытовой химии. В результате ежедневные покупки в магазине или на рынке обходятся значительно дороже, чем еще несколько месяцев назад. Из-за этого многие семьи вынуждены внимательнее планировать свой бюджет, выбирая только самое необходимое.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, заметили ли они рост цен на продукты и на чем начали экономить в последнее время.

Цены на продукты

Наибольший рост цен ощутим именно на базовых продуктах. Люди отмечают, что теперь во время покупок внимательнее смотрят на ценники и чаще выбирают только необходимое. Если раньше в корзину могли добавить что-то "для души", то теперь на первый план выходит только то, что действительно нужно.

"Конечно, заметили рост цен, на молочную продукцию особенно. С мясом пока не понятно. Плюс попутно поднимается и химия вся, то есть порошки, мыла, шампуни. То, что раньше хотелось купить попутно, кроме необходимого, то уже экономишь. Ты покупаешь самое необходимое и обращаешь внимание на ценник. Раньше можно было еще что-то вкусненькое взять, а сейчас уже в приоритете только необходимое", — говорит Наталья.

Наталья с подругой на скамейке. Фото: Новини.LIVE

По словам людей, заметно выросли цены на крупы, сахар, масло и некоторые фрукты. Даже традиционные продукты, которые обычно были доступными, постепенно дорожают. Поэтому покупатели начинают больше взвешивать свои расходы и выбирать более дешевые варианты.

"Конечно, заметила рост цен. Крупы, сахар стал дороже. Масло и яблоки тоже подорожали. Картофель еще так, плюс-минус. Меньше продуктов стали покупать. Больше берешь то, что нужно — крупы, макароны. А уж то, что хочется — сладкое или какие-то фрукты экзотические — уже думаешь: купить или нет", — рассказывает Татьяна.

Одесситка Татьяна со знакомой о стоимости продуктов. Фото: Новини.LIVE

Цены растут

Часть горожан отмечает, что подорожание заметно почти на всех основных продуктах. Особенно люди обращают внимание на молочные продукты, мясо и хлеб — то, что покупают чаще всего.

"Конечно, заметили подорожание. На молочко заметила, на мясо немного, на хлеб немного", — говорит Алла.

Местная жительница Алла о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Некоторые опрошенные говорят, что подорожание касается не только продуктов питания. Растут цены и на другие товары, которые люди покупают в повседневной жизни.

"Да, очень сильно подорожало все. Овощи особенно, а еще художественные материалы очень сильно повысились в цене", — говорит Мария.

Одесситка Мария о повышении цен. Фото: Новини.LIVE

Продукты питания

Впрочем, есть и те, кто не так часто занимается покупками продуктов, поэтому замечает изменения меньше. Некоторые говорят, что основными покупками занимаются другие члены семьи.

"У меня жена занимается закупами. То что она берет на базаре — да, поднялось в цене. Все растет в гору, ведь когда у нас было снижение цен? Только поднимаются", — говорит Виктор.

Местный житель Виктор о закупках. Фото: Новини.LIVE

Все же, подорожание продуктов большинство людей чувствует. Чаще всего горожане замечают рост цен на молочные продукты, крупы, овощи и хлеб. Из-за этого люди начинают внимательнее планировать покупки и отказываться от второстепенных товаров. В то же время многие надеются, что экономическая ситуация постепенно стабилизируется, а цены перестанут так быстро расти.

Ранее мы писали, что на рынке Черемушки в Одессе продают мед прошлогоднего и позапрошлогоднего урожая, а также десятки продуктов с пасеки. Цены колеблются от 150 до 350 гривен за банку.

А также, о том что на одном из крупнейших рынков Одессы снова изменились цены на зелень. Из-за холода и перепадов температур часть продукции приходится завозить из-за границы, поэтому некоторые позиции подорожали.

