Подорожчання продуктів в Одесі — на чому економлять українці

Вартість помідор на одному з ринків. Фото: Новини.LIVE

Конфлікт на Близькому Сході дедалі відчутніше впливає і на Україну. За останні тижні вгору пішли ціни на пальне, що потягло за собою подорожчання майже всіх товарів — від продуктів харчування до побутової хімії. У результаті щоденні покупки в магазині чи на ринку обходяться значно дорожче, ніж ще кілька місяців тому. Через це багато родин змушені уважніше планувати свій бюджет, обираючи лише найнеобхідніше.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи помітили вони зростання цін на продукти та на чому почали економити останнім часом.

Ціни на продукти

Найбільше зростання цін відчутне саме на базових продуктах. Люди зазначають, що тепер під час покупок уважніше дивляться на цінники та частіше обирають тільки необхідне. Якщо раніше до кошика могли додати щось "для душі", то тепер на перший план виходить тільки те, що дійсно потрібно..

"Звісно, помітили зростання цін, на молочну продукцію особливо. З м'ясом поки не зрозуміло. Плюс попутно підіймається і хімія вся, тобто порошки, мила, шампуні. Те, що раніше хотілося купити попутно, окрім необхідного, то вже економиш. Ти купуєш саме необхідне і звертаєш увагу на цінник. Раніше можна було ще щось вкусненьке взяти, а зараз уже в пріоритеті лише необхідне", — каже Наталія.

Наталія з подругою на лавці. Фото: Новини.LIVE

За словами людей, помітно зросли ціни на крупи, цукор, масло та деякі фрукти. Навіть традиційні продукти, які зазвичай були доступними, поступово дорожчають. Через це покупці починають більше зважувати свої витрати та обирати дешевші варіанти.

"Звісно, помітила зростання цін. Крупи, цукор став дорожчим. Масло і яблука теж подорожали. Картопля ще так, плюс-мінус. Менше продуктів стали купляти. Більше береш те, що потрібно — крупи, макарони. А вже те, що хочеться — солодке чи якісь фрукти екзотичні — вже думаєш: купити чи ні", — розповідає Тетяна.

Одеситка Тетяна зі знайомою про вартість продуктів. Фото: Новини.LIVE

Ціни ростуть

Частина містян зазначає, що подорожчання помітне майже на всіх основних продуктах. Особливо люди звертають увагу на молочні продукти, м’ясо та хліб — те, що купують найчастіше.

"Звичайно, помітили подорожчання. На молочко помітила, на м'ясо трохи, на хліб трохи", — говорить Алла.

Місцева жительна Алла про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Деякі опитані кажуть, що подорожчання стосується не лише продуктів харчування. Зростають ціни і на інші товари, які люди купують у повсякденному житті.

"Так, дуже сильно подорожчало все. Овочі особливо, а ще художні матеріали дуже сильно підвищилися в ціні", — каже Марія.

Одеситка Марія про підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

Продукти харчування

Втім, є й ті, хто не так часто займається покупками продуктів, тому помічає зміни менше. Дехто каже, що основними покупками займаються інші члени родини.

"У мене дружина займається закупами. Те що вона бере на базарі — так, піднялось в ціні. Все росте в гору, адже коли у нас було зниження цін? Лише піднімаються", — каже Віктор.

Місцевий житель Віктор про закупи. Фото: Новини.LIVE

Все ж таки, подорожчання продуктів більшість людей відчуває. Найчастіше містяни помічають зростання цін на молочні продукти, крупи, овочі та хліб. Через це люди починають уважніше планувати покупки і відмовлятися від другорядних товарів. Водночас багато хто сподівається, що економічна ситуація поступово стабілізується, а ціни перестануть так швидко зростати.

