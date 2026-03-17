В Одесі на 20 відсотків зросли ціни на овочі: вартість на базарі

Жінка обирає овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках зросли ціни на ранні овочі. Найдорожчою залишається теплична та імпортна продукція. Продавці кажуть, що за останній час вартість піднялася приблизно на 15–20%. Водночас покупці продовжують приходити на базари, а вибір овочів залишається великим.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському базарі Одеси та дізналися актуальні ціни на овочі.

Овочі на базарі

На Київському ринку в Одесі зараз помітне подорожчання на овочевих рядах. Частину продукції привозять з інших регіонів або вирощують у теплицях, тому ціна залежить від витрат на транспортування та енергоносії. Саме ранні овочі традиційно залишаються найдорожчими на початку сезону. Продавець Анатолій розповідає, що ціни зросли майже на всі продукти. Це стосується як імпортної продукції, так і української, адже витрати на логістику та тепличне вирощування також зросли.

"На все піднялися вже. Приблизно на 15–20% продукти подорожчали", — розповідає він.

Продавець Ігор про ціни. Фото: Новини.LIVE

Попит на ринку

Попри підвищення цін, покупців на ринку менше не стало. Люди продовжують купувати овочі, хоча інколи обирають дешевші варіанти або беруть трохи менше.

"Як купляли, так і скупляються. В Одесі гроші є, люди приходять і беруть те, що їм потрібно", — додає Анатолій.

Огірки на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на базарі

Помідори (Умань / Миколаїв) — 200–300 грн/кг

Помідори чері (Туреччина) — 150–200 грн/кг

Помідори на гілці — 200 грн/кг

Помідор "Мікадо" — 350–450 грн/кг

Помідори коктейльні (рожеві, червоні) — 350–450 грн/кг

Кабачок — 230 грн/кг

Капуста цвітна — 200 грн/кг

Перець болгарський — 250 грн/кг

Перець капі — 200 грн/кг

Капуста — 50–100 грн/кг

Пекінська капуста — 45 грн/кг

Морква на базарі. Фото: Новини.LIVE

Порівняння вартості

На ринку "Черемушки" ціни на овочі загалом близькі до тих, що на Київському базарі. Помідори з Умані або Миколаєва тут також продають приблизно по 200–300 грн за кілограм. Помідори чері з Туреччини коштують близько 150–200 грн, а популярні сорти "Мікадо" та коктейльні помідори — від 350 до 450 грн за кілограм. Огірки на Черемушках продають приблизно по 300 грн за кілограм — це трохи дорожче, ніж деякі інші позиції на Київському ринку. Кабачки коштують близько 230 грн, цвітна капуста — приблизно 200 грн. Болгарський перець продають близько по 250 грн, перець капі — приблизно по 200 грн за кілограм.

Дешевшими залишаються звичайна капуста — від 50 до 100 грн за кілограм та пекінська капуста — близько 45 грн. Загалом різниця між двома базарами невелика і залежить переважно від постачальника та якості овочів.

Зберігання вдома

Щоб овочі довше залишалися свіжими, їх потрібно правильно зберігати. Помідори краще тримати при кімнатній температурі, а огірки, кабачки та капусту — у холодильнику. Також не варто залишати овочі у щільно закритих пакетах, адже без доступу повітря вони можуть швидше зіпсуватися.

