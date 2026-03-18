Головна Одеса В Одесі зросли ціни на продукти: що саме подорожчало на Привозі

В Одесі зросли ціни на продукти: що саме подорожчало на Привозі

Дата публікації: 18 березня 2026 21:32
Чоловік обирає продукти. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку "Привоз" фіксують поступові зміни цін на продукти. Відчутне подорожчання в окремих категоріях товарів, передусім овочів, риби та делікатесів. На вартість впливають сезонність, витрати на логістику та закупівельні ціни. Водночас на прилавках уже з’являється більше місцевої продукції, що частково стримує зростання цін.

Журналісти Новини.LIVE, перевірили скільки зараз коштують продукти на одному з найвідоміших ринків Одеси та як змінюється попит серед покупців.

Овочі на Привозі

Найбільше зміни помітні у сезонних овочах та продукції, яка залежить від логістики. Частина товарів уже зросла в ціні, хоча різких стрибків поки що немає. Водночас продавці зазначають: зараз на ринку співіснують як місцеві продукти, так і привізні, що також впливає на цінники.

"Трохи є подорожчання, відображається це на картоплі, вона на 5 гривень здорожчала. Проте вже зявляються наші овочі, тому буде поступове зниження цін. Редисочка наша, огірочки наші, молода капуста вже теж наша. Це одеські парнички, це все поряд росте", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

  • Картопля — 30 грн/кг
  • Цибуля — 20 грн/кг
  • Морква — 25 грн/кг
  • Буряк — 20 грн/кг
  • Капуста (стара) — 20 грн/кг
  • Капуста молода — 100 грн/кг
  • Капуста пекінська — 40–45 грн/кг
  • Капуста цвітна — 160 грн/кг
  • Капуста броколі — 160–190 грн/кг
  • Салат айсберг — 150–180 грн/кг
  • Салат мікс — 60–70 грн/кг
  • Огірки — 180 грн/кг
  • Помідори — 180–220 грн/кг
  • Перець — 200–250 грн/кг
  • Перець капі — 200–210 грн/кг
  • Селера (стебло) — 130 грн/кг
  • Селера (корінь) — 60 грн/кг
  • Редис (пучок) — 40–45 грн/пучок
  • Редис — 160 грн/кг
Вартість редису в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на Привозі

Фруктові ряди також демонструють змішану картину. Частина товарів залишається доступною, однак сезонні або імпортні позиції можуть суттєво відрізнятися в ціні. Вартість залежить від закупівельної ціни та витрат на доставку. При цьому асортимент залишається стабільним, проте покупець став вибирати обережніше.

"Є покупці, які беруть, як і раніше, кіло, пів кіло — усе залежить від доходу. Якщо людина має можливість, вона бере, як і раніше. Якщо ні — то не бере зовсім. Тому тут немає стабільності все коливається", — додає Тетяна.

Ківі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів 

  • Лимони — 140–150 грн/кг
  • Апельсини (червоні) — 90–110 грн/кг
  • Банани — 90–95 грн/кг
  • Полуниця — 300 грн/кг
  • Яблука — 40–45 грн/кг
Банани на прилавку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

М’ясо на Привозі

У м’ясному ряду продавці також відзначають вплив загального подорожчання. Зростання вартості пального та закупівельних цін поступово позначається на кінцевій вартості продукції. 

"Піднялася закупочна ціна. Зараз паливо дорожчає — і одразу піднімається ціна на м’ясо. Так само, як і на хліб — усе тягнеться вгору. Це дуже пливає на покупця, особливо на пенсіонерів", — пояснює продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість свинини. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса

  • Шийка — 250 грн/кг
  • Біточок — 250 грн/кг
  • Чалагач — 240–250 грн/кг
  • Галяшка — 100 грн/кг
  • Лопатка — 180–190 грн/кг
  • Пашина — 180 грн/кг
  • Сало — 200–220 грн/кг
Ребра на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Риба на Привозі

Рибні прилавки також реагують на зміни в логістиці. Продавці зазначають, що навіть невелике подорожчання транспорту одразу впливає на кінцеву ціну продукції. Особливо це стосується товарів, які доставляють здалеку.

"Оселедець подорожчав — на двадцять гривень, все дорожчає але оселедець трохи більше. Бо все залежить від відстані, звідки її везуть, чим далі тим дорожчою стає продукція", — каже продавчиня Надія.

Продавчиня Надія про вартість оселедця. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби 

  • Хек молочний — 200 грн/кг
  • Кілька балтійська — 170 грн/кг
  • Хамса малосольна — 250 грн/кг
  • Матіас — 60 грн/шт
  • Скумбрія свіжа — 350 грн/кг
  • Скумбрія копчена — 600 грн/кг
  • Оселедець — 100–130 грн/шт
Риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Королева Привозу 

У сегменті делікатесів також фіксують зростання цін. Продавці кажуть, що подорожчання тут відбувається швидше, адже така продукція часто залежить від імпорту та складної логістики.

"Ікорочка трохи подорожчала. Якщо була 800 гривень за 100 грамів, то вже буде 900 коштує. Але ви самі бачите що все дорожчає, а топливо росте на очах. Минулого тижня я заправляла машину дизель коштував сімдесят з чимось гривень, а сьогодні вранці вже був 83 у нас на заправці. Тому і росте вартість товару, але ми стараємось максимально тримати ціни для покупців", — зазначає продавчиня Світлана Базаренко.

Продавчиня Світлана Базаренко про підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

Вартість делікатесів

  • Ікра — 800–900 грн / 100 г
  • Ікра (банка) — 2000 грн (було 1800 грн)
  • Ковбаса — 450–850 грн/кг
  • Ковбаса нарізка — 950 грн/кг
  • Ковбаса "Лібровська" — 950 грн/кг
  • Скумбрія (інша позиція) — 420 грн/кг
  • Оселедець (інша позиція) — 320 грн/кг
  • Мідії — 250 грн/кг
  • Маслини/оливки — 300 грн/банка
  • Дунайський оселедець (4 шт) — 700 грн
Ікра в баночках. Фото: Новини.LIVE

Загалом на "Привозі" ситуація залишається стабільною, але з тенденцією до поступового подорожчання. Основними причинами продавці називають зростання вартості пального, логістики та закупівельних цін. Попри це, ринок продовжує працювати у звичному режимі, а покупці — пристосовуватися до нових цін, обираючи між якістю, походженням товару та власними можливостями.

Раніше ми писали, що на одеських ринках зросли ціни на ранні овочі. Найдорожчою залишається теплична та імпортна продукція. Продавці кажуть, що за останній час вартість піднялася приблизно на 15–20%. 

А також, про те що конфлікт на Близькому Сході дедалі відчутніше впливає і на Україну. За останні тижні вгору пішли ціни на пальне, що потягло за собою подорожчання майже всіх товарів — від продуктів харчування до побутової хімії. 

Вікторія Яслик - Журналістка, Одеса
Вікторія Яслик
