Главная Одесса На одесском Привозе выросли цены на мясо: стоимость сегодня

На одесском Привозе выросли цены на мясо: стоимость сегодня

Дата публикации 23 марта 2026 19:17
На одесском Привозе выросли цены на мясо: стоимость сегодня
Люди покупают мясо на Привозе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на Привозе дорожает мясо. Продавцы говорят, что это связано с ростом расходов — от горючего до закупочных цен. Покупатели уже замечают разницу даже в несколько гривен. Больше всего изменения ощутимы перед праздниками.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит мясо на популярном рынке Одессы.

Читайте также:

Подорожание стоимости

На одесском "Привозе" цены на мясо растут постепенно, но стабильно. Расходы на доставку увеличились из-за более дорогого топлива. Также поднялись закупочные цены на саму продукцию. Перед праздниками спрос традиционно растет, и это тоже влияет на стоимость. Люди начинают готовиться заранее, скупают мясо для блюд и консервации. Поэтому даже небольшое повышение быстро ощущается на рынке. Продавщица Татьяна говорит, что ассортимент остается большим, а качество — стабильным.

"Мясо свежее, домашнее, выбор большой. Шейка хорошая — и на шашлык, и на стейк пойдет. Биток тоже нежный, молоденький, цена сейчас 250 гривен", — отметила продавец Татьяна.

Ціни на м'ясо на Привозі
Продавщица Татьяна о росте цен. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо

Сейчас на Привозе можно найти мясо на любой вкус и бюджет. Есть как более жирные куски для жарки или запекания, так и постное мясо для диетических блюд. Продавцы уверяют, что продукция свежая, а выбор позволяет подобрать вариант для различных блюд — от шашлыка до бульонов.

Актуальные цены на мясо:

  • Шейка — 250 грн/кг
  • Биток — 250 грн/кг
  • Чалагач — 240-250 грн/кг
  • Галяшка — 100 грн/кг
  • Лопатка — 180-190 грн/кг
  • Пашина — 180 грн/кг
  • Сало — 200-220 грн/кг
Ціни на м'ясо на Привозі
Стейки на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Продавцы добавляют, что даже небольшие изменения бьют по кошельку покупателей. Особенно это чувствуют пенсионеры и те, кто покупает продукты ежедневно. Разница в 5-10 гривен на килограмме кажется незначительной, но в сумме дает ощутимое подорожание. По словам Татьяны, люди внимательнее считают деньги.

"Цена поднялась где-то на 5-10 гривен. Для кого-то это мелочь, а для пенсионеров — уже ощутимо. Там гривна, там гривна — и получается много", — добавила Татьяна.

Ціни на м'ясо на Привозі
Ребрышки на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Сравнение стоимости

Еще месяц назад цены на Привозе были несколько ниже или оставались на том же уровне. Часть позиций не изменилась, но некоторые выросли на 10-20 гривен. Заметнее всего это в сегменте популярных кусков для жарки и шашлыка.

  • Ребра — 240 грн/кг
  • Биток — 230-240 грн/кг
  • Филе — 250 грн/кг
  • Шея — 250 грн/кг
  • Кострец — 220-230 грн/кг
  • Лопатка — 180-200 грн/кг
  • Окорок — 90-100 грн/кг
  • Сало — 200-220 грн/кг.

Напомним, мы сообщали о том, что на рыбных рядах Привоза в Одессе заметно выросли цены. Больше всего продавцы говорят о сельди, которая прибавила в стоимости 20 гривен. На ценниках уже отражается подорожание топлива, а в сегменте деликатесов к этому добавилась еще и дорогая логистика.

Также мы писали о том, что в Одессе на Привозе меняются цены на овощи. Заметно подорожал картофель, но в то же время на прилавках уже появляется и местная тепличная продукция. Именно появление одесских овощей может в ближайшее время немного сбить цены.

 

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
