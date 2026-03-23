На одесском Привозе выросли цены на мясо: стоимость сегодня

Люди покупают мясо на Привозе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на Привозе дорожает мясо. Продавцы говорят, что это связано с ростом расходов — от горючего до закупочных цен. Покупатели уже замечают разницу даже в несколько гривен. Больше всего изменения ощутимы перед праздниками.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит мясо на популярном рынке Одессы.

Подорожание стоимости

На одесском "Привозе" цены на мясо растут постепенно, но стабильно. Расходы на доставку увеличились из-за более дорогого топлива. Также поднялись закупочные цены на саму продукцию. Перед праздниками спрос традиционно растет, и это тоже влияет на стоимость. Люди начинают готовиться заранее, скупают мясо для блюд и консервации. Поэтому даже небольшое повышение быстро ощущается на рынке. Продавщица Татьяна говорит, что ассортимент остается большим, а качество — стабильным.

"Мясо свежее, домашнее, выбор большой. Шейка хорошая — и на шашлык, и на стейк пойдет. Биток тоже нежный, молоденький, цена сейчас 250 гривен", — отметила продавец Татьяна.

Продавщица Татьяна о росте цен. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо

Сейчас на Привозе можно найти мясо на любой вкус и бюджет. Есть как более жирные куски для жарки или запекания, так и постное мясо для диетических блюд. Продавцы уверяют, что продукция свежая, а выбор позволяет подобрать вариант для различных блюд — от шашлыка до бульонов.

Актуальные цены на мясо:

Шейка — 250 грн/кг

Биток — 250 грн/кг

Чалагач — 240-250 грн/кг

Галяшка — 100 грн/кг

Лопатка — 180-190 грн/кг

Пашина — 180 грн/кг

Сало — 200-220 грн/кг

Стейки на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Продавцы добавляют, что даже небольшие изменения бьют по кошельку покупателей. Особенно это чувствуют пенсионеры и те, кто покупает продукты ежедневно. Разница в 5-10 гривен на килограмме кажется незначительной, но в сумме дает ощутимое подорожание. По словам Татьяны, люди внимательнее считают деньги.

"Цена поднялась где-то на 5-10 гривен. Для кого-то это мелочь, а для пенсионеров — уже ощутимо. Там гривна, там гривна — и получается много", — добавила Татьяна.

Ребрышки на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Сравнение стоимости

Еще месяц назад цены на Привозе были несколько ниже или оставались на том же уровне. Часть позиций не изменилась, но некоторые выросли на 10-20 гривен. Заметнее всего это в сегменте популярных кусков для жарки и шашлыка.

Ребра — 240 грн/кг

Биток — 230-240 грн/кг

Филе — 250 грн/кг

Шея — 250 грн/кг

Кострец — 220-230 грн/кг

Лопатка — 180-200 грн/кг

Окорок — 90-100 грн/кг

Сало — 200-220 грн/кг.

