Сельдь и икра в Одессе подорожали: новые цены на Привозе

Рыба на прилавке рынка.

На рыбных рядах Привоза в Одессе заметно выросли цены. Больше всего продавцы говорят о сельди, которая прибавила в стоимости 20 гривен. На ценниках уже отражается подорожание топлива, а в сегменте деликатесов к этому добавилась и дорогая логистика.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит рыба на популярном рынке Одессы.

В Одессе подорожала рыба

На рынке дорожает не только овощная продукция, но и рыба. Заметнее всего, по словам продавцов, изменился ценник на сельдь. Это один из тех товаров, где покупатели быстро видят разницу, потому что его берут часто и хорошо помнят предыдущую стоимость. На рынке объясняют: чем длиннее путь в Одессу, тем дороже становится продукция еще до того, как попадет на прилавок.

"Сельдь подорожала — на двадцать гривен. Все дорожает, но сельдь немного дороже. Потому что все зависит от расстояния, откуда ее везут, чем дальше, тем дороже становится продукция", — говорит продавщица Надежда.

Сейчас молочный хек на Привозе стоит 200 гривен за килограмм. Балтийскую кильку продают по 170 гривен, малосольную хамсу — по 250. Матиас стоит 60 гривен за штуку, свежая скумбрия — 350 гривен за килограмм, а копченая — уже 600 гривен. Сельдь в зависимости от позиции продают по 100-130 гривен за штуку.

Цены на рыбные деликатесы в Одессе

Продавщица Светлана Базаренко говорит, что на деликатесах покупатели тоже уже видят новые цены. По ее словам, продавцы стараются не поднимать их резко, но сдерживать подорожание становится все труднее. Особенно это ощутимо там, где в себестоимости большая доля логистики.

"Икорочка немного подорожала. Если была 800 гривен за 100 граммов, то уже 900 стоит. Но вы сами видите, что все дорожает, а топливо растет на глазах. Поэтому и растет стоимость товара, но мы стараемся максимально держать цены для покупателей", — отмечает продавец Светлана Базаренко.

В сегменте деликатесов банка икры обходится в 2000 гривен, хотя раньше ее продавали за 1800. Колбасу рыбную на Привозе предлагают по 450-850 гривен за килограмм, нарезку — по 950. Столько же стоит и колбаса "Либровская". Другая позиция скумбрии продается по 420 гривен за килограмм, сельди — по 320. Мидии стоят 250 гривен за килограмм, маслины и оливки — 300 гривен за банку, а дунайская сельдь — 700 гривен за четыре штуки.

Стоимость рыбы на других рынках Одессы

Стоимость рыбы на Киевском рынке в Одессе тоже постепенно растет. Самыми дешевыми остаются килька, минтай и хребты лосося, а самыми дорогими — копченая скумбрия и охлажденный лосось.

По состоянию на сейчас аналогичные продукты продаются по таким ценам:

Сельдь пряная — 200 грн/кг

Ханса — 220 грн/кг

Килька — 170 грн/кг

Скумбрия свежая — 380 грн/кг

Сельдь крупная — 200 грн/кг

Скумбрия копченая — 680 грн/кг

Хек — 200 грн/кг

Молочка рыбная — 220 грн/кг

Мидии чилийские — 350 грн/кг

Напомним, на Привозе дорожают овощи. Заметнее всего подорожал картофель, он добавил 5 гривен к цене и стоит 30 гривен за килограмм. Лук продают по 20 гривен, морковь — по 25, свекла — тоже в пределах 20 гривен за килограмм. Старая капуста стоит 20 гривен, а вот молодая уже значительно дороже — 100 гривен за килограмм.

Также мы писали, что на Киевском базаре в Одессе понемногу дорожает мясо. Продавцы говорят, что в последние недели цены выросли всего на 5-10 гривен за килограмм. Главная причина — более дорогая логистика и горючее. Несмотря на это, дефицита мяса на рынке нет.