Оселедець та ікра в Одесі подорожчали: нові ціни на Привозі

Риба на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

На рибних рядах Привозу в Одесі помітно зросли ціни. Найбільше продавці говорять про оселедець, який додав у вартості 20 гривень. На цінниках уже відбивається подорожчання пального, а у сегменті делікатесів до цього додалася ще й дорога логістика.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на популярному ринку Одеси.

В Одесі подорожчала риба

На ринку дорожчає не лише овочева продукція, а й риба. Найпомітніше, за словами продавців, змінився цінник на оселедець. Це один із тих товарів, де покупці швидко бачать різницю, бо його беруть часто і добре пам’ятають попередню вартість. На ринку пояснюють: що довший шлях до Одеси, то дорожчою стає продукція ще до того, як потрапить на прилавок.

"Оселедець подорожчав — на двадцять гривень. Все дорожчає, але оселедець трохи дорожчий. Бо все залежить від відстані, звідки її везуть, чим далі, тим дорожчою стає продукція", — каже продавчиня Надія.

Зараз молочний хек на Привозі коштує 200 гривень за кілограм. Балтійську кільку продають по 170 гривень, малосольну хамсу — по 250. Матіас коштує 60 гривень за штуку, свіжа скумбрія — 350 гривень за кілограм, а копчена — вже 600 гривень. Оселедець залежно від позиції продають по 100-130 гривень за штуку.

Цінники на рибу на Привозі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибні делікатеси в Одесі

Продавчиня Світлана Базаренко каже, що на делікатесах покупці теж уже бачать нові ціни. За її словами, продавці намагаються не піднімати їх різко, але стримувати подорожчання стає дедалі важче. Особливо це відчутно там, де в собівартості велика частка логістики.

"Ікорочка трохи подорожчала. Якщо була 800 гривень за 100 грамів, то вже 900 коштує. Але ви самі бачите, що все дорожчає, а паливо росте на очах. Тому і росте вартість товару, але ми стараємося максимально тримати ціни для покупців", — зазначає продавчиня Світлана Базаренко.

Рибні делікатеси на Привозі. Фото: Новини.LIVE

У сегменті делікатесів банка ікри обходиться у 2000 гривень, хоча раніше її продавали за 1800. Ковбасу рибну на Привозі пропонують по 450–850 гривень за кілограм, нарізку — по 950. Стільки ж коштує і ковбаса "Лібровська". Інша позиція скумбрії продається по 420 гривень за кілограм, оселедця — по 320. Мідії коштують 250 гривень за кілограм, маслини та оливки — 300 гривень за банку, а дунайський оселедець — 700 гривень за чотири штуки.

Вартість риби на інших ринках Одеси

Вартість риби на Київському ринку в Одесі теж поступово зростає. Найдешевшими залишаються кілька, мінтай і хребти лосося, а найдорожчими — копчена скумбрія та охолоджений лосось.

Станом на зараз аналогічні продукти продаються за такими цінами:

Оселедець пряний — 200 грн/кг

Ханса — 220 грн/кг

Кілька — 170 грн/кг

Скумбрія свіжа — 380 грн/кг

Оселедець великий — 200 грн/кг

Скумбрія копчена — 680 грн/кг

Хек — 200 грн/кг

Молочка рибна — 220 грн/кг

Мідії чилійські — 350 грн/кг

Нагадаємо, на Привозі дорожчають овочі. Найпомітніше здорожала картопля, вона додала 5 гривень до ціни і коштує 30 гривень за кілограм. Цибулю продають по 20 гривень, моркву — по 25, буряк — теж у межах 20 гривень за кілограм. Стара капуста коштує 20 гривень, а от молода вже значно дорожча — 100 гривень за кілограм.

Також ми писали, що на Київському базарі в Одесі потроху дорожчає м’ясо. Продавці кажуть, що останніми тижнями ціни зросли лише на 5–10 гривень за кілограм. Головна причина — дорожча логістика та пальне. Попри це, дефіциту м’яса на ринку немає.