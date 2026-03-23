Одесса под ежедневными ударом: атаки РФ по портам резко возросли

Пожар в порту после атаки после атаки.

Россия нарастила атаки на порты Одессы и Черноморска. С начала года их уже больше, чем за весь 2025-й. Основная угроза — дроны и удары с моря. Украинские силы усиливают ПВО и адаптируют оборону.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Обстрелы портов

Россия увеличила интенсивность атак по портовой инфраструктуре юга. Если в 2025 году было около 150 ударов, то сейчас их уже более 180. Враг активно применяет беспилотники и массированные атаки. Под ударом остаются порты Одессы и Черноморска. Украина в ответ усиливает оборону. Увеличивают количество мобильно-огневых групп, доукомплектовывают экипажи дронов-перехватчиков и наращивают РЭБ. По оценкам, эффективность сбития уже выросла на 25-35%. Работа продолжается постоянно из-за регулярных атак.

Атаки с моря

Российский флот почти не выходит в открытое море, однако угроза с морского направления остается ключевой. Основные удары осуществляются дронами и авиацией со стороны Крыма. Поэтому Одесса первой принимает на себя эти атаки. Военные вынуждены работать одновременно на море, в воздухе и на суше.

"Военно-морские силы фактически во всех трех стихиях работают по вопросу сбивания дронов. Мы первыми встречаем дроны, потому что Одесса граничит с морем, и соответственно для того, чтобы уменьшить последствия этих сбиваний, мы это делаем непосредственно уже и в море. И с воздуха, кстати, тоже, как и с земли", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Полностью закрыть небо над городом пока невозможно. Открытое морское направление создает дополнительные риски для обороны. Враг постоянно меняет тактику и ищет слабые места. Именно поэтому атаки остаются регулярными.

Морские дроны

Украина активно развивает безэкипажные системы для противодействия атакам. Морские дроны уже используют как носители вооружения и дополнительных беспилотников. Это позволяет действовать на расстоянии и перехватывать цели еще над морем. Но такие технологии требуют времени для полноценного применения.

"Дроны — это не только непосредственно корпус, винты, силовой агрегат и система вооружения. Это связь, это возможность телеметрии, навигации. То есть здесь есть много таких моментов, которые надо для начала соответствующим образом оттестировать, чтобы оно все работало. Потому что это все товар довольно сложный, искусственный", — отметил Плетенчук.

Военные продолжают развивать это направление. Новые решения постепенно повышают эффективность обороны. Ожидается, что со временем это позволит лучше перехватывать цели еще над морем. Но быстрых результатов здесь не прогнозируют.

Минная опасность

Отдельной проблемой остается минирование акватории. Часть мин осталась еще с предыдущих периодов и продолжает представлять угрозу. Они могут перемещаться из-за течений, что затрудняет их обнаружение. Это влияет на безопасность судоходства.

"Мы встречаем мины со Второй мировой и с Первой мировой войны. И количество мин, которые уже попали в акваторию, оно довольно немалое, и с последствиями мы боремся до сих пор, учитывая то, что море — это стихия. Мины могут перемещаться", — пояснил Плетенчук.

Работы по разминированию продолжаются постоянно. Только в прошлом году уничтожили около полусотни мин. Военные регулярно находят новые взрывоопасные предметы. Эта проблема будет оставаться актуальной еще долгие годы.

