Битва за Черное море: ЕС готовит ответ на пиратство РФ

Россия продолжает грабить украинские поля, превращая Черное море в зону опасности и мародерства. Только за 2025 год оккупанты незаконно вывезли около 2 миллионов тонн нашего зерна, зарабатывая на этом деньги для продолжения войны. На конференции по безопасности в Кишиневе дипломаты заявили, что мир готовит жесткий ответ на эти действия агрессора.

Масштабы краж

Похищение украинских ресурсов стало частью механизма финансирования российской армии. Около 40% награбленного зерна попало на рынок Египта, другая часть была реализована в Африке и даже некоторых странах Европы. Как отметил глава МИД Андрей Сибига, стабильность в регионе невозможна без полной деоккупации Крыма, который РФ использует как плацдарм для нападений.

"Это не только вопрос ворованного зерна, но и финансирование войны. Единственное решение — полное восстановление территориальной целостности Украины. И все это начинается с Крыма и должно закончиться Крымом. Крым — это Украина", — подчеркнул Андрей Сибига.

Глава МИД также отметил, что Россия использует территорию Крыма как военную базу для систематических атак на украинские порты и гражданскую инфраструктуру.

Морская безопасность

Для защиты торговых путей и портов в Черном море создадут специальный Центр морской безопасности. Он будет работать как система раннего предупреждения об угрозах. Кроме того, Европейский Союз разворачивает группы быстрого реагирования для борьбы с гибридными атаками на море и продолжает финансировать развитие военной логистики. Представительница ЕС Кая Каллас сравнила нынешнюю блокаду моря с попыткой устроить новый голодомор, однако заверила, что мир не позволит агрессору достичь цели.

"Во второй раз Россия не достигнет своей цели — ни в своей попытке заставить украинский народ к покорности из-за голода, ни в попытке распространить эту боль на остальной мир. Поведение России сплотило мировое сообщество вокруг Украины", — заявила Кая Каллас.

Кая Каллас заявила, что Евросоюз остается главной финансовой опорой Украины в борьбе против агрессии РФ. За четыре года полномасштабной войны ЕС уже выделил 195 миллиардов евро, которые идут на поддержку государства и закупку всего необходимого для обороны. Сейчас партнеры готовят новый кредитный пакет на 95 миллиардов евро, поскольку Россия не проявляет интереса к миру. Эти средства помогают Украине не только держать фронт, но и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, чтобы продолжать экспорт и гарантировать безопасность в Черноморском регионе.

Напомним, мы сообщали о том, что в ночь на 20 марта российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Под обстрел попали гражданские объекты. В результате атаки повреждены два коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

Также мы писали, что с начала 2026 года украинские морские порты обработали более 15 миллионов тонн грузов. Основная нагрузка приходится на порты Большой Одессы, которые остаются ключевыми для экспорта во время войны. Работа портов продолжается несмотря на постоянные атаки на инфраструктуру и риски для гражданского судоходства.