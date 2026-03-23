Битва за Чорне море: ЄС готує відповідь на піратство РФ

Завантаження зерна на судно.

Росія продовжує грабувати українські поля, перетворюючи Чорне море на зону небезпеки та мародерства. Лише за 2025 рік окупанти незаконно вивезли близько 2 мільйонів тонн нашого збіжжя, заробляючи на цьому гроші для продовження війни. На безпековій конференції в Кишиневі дипломати заявили, що світ готує жорстку відповідь на ці дії агресора.

Масштаби крадіжок

Викрадення українських ресурсів стало частиною механізму фінансування російської армії. Близько 40% награбованого зерна потрапило на ринок Єгипту, інша частина була реалізована в Африці та навіть деяких країнах Європи. Як зазначив очільник МЗС Андрій Сибіга, стабільність у регіоні неможлива без повної деокупації Криму, який РФ використовує як плацдарм для нападів.

"Це не лише питання краденого зерна, а й фінансування війни. Єдине рішення — повне відновлення територіальної цілісності України. І все це починається з Криму і має закінчитися Кримом. Крим — це Україна", — наголосив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС також зазначив, що Росія використовує територію Криму як військову базу для систематичних атак на українські порти та цивільну інфраструктуру.

Морська безпека

Для захисту торговельних шляхів та портів у Чорному морі створять спеціальний Центр морської безпеки. Він працюватиме як система раннього попередження про загрози. Крім того, Європейський Союз розгортає групи швидкого реагування для боротьби з гібридними атаками на морі та продовжує фінансувати розвиток військової логістики. Представниця ЄС Кая Каллас порівняла нинішню блокаду моря зі спробою влаштувати новий голодомор, проте запевнила, що світ не дозволить агресору досягти мети.

"Вдруге Росія не досягне своєї мети — ні у своїй спробі змусити український народ до покори через голод, ні у спробі поширити цей біль на решту світу. Поведінка Росії згуртувала світову спільноту навколо України", — заявила Кая Каллас.

Кая Каллас заявила, що Євросоюз залишається головною фінансовою опорою України у боротьбі проти агресії РФ. За чотири роки повномасштабної війни ЄС уже виділив 195 мільярдів євро, які йдуть на підтримку держави та закупівлю всього необхідного для оборони. Зараз партнери готують новий кредитний пакет на 95 мільярдів євро, оскільки Росія не виявляє інтересу до миру. ​Ці кошти допомагають Україні не лише тримати фронт, а й відновлювати пошкоджену інфраструктуру, щоб продовжувати експорт та гарантувати безпеку в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у ніч на 20 березня російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Під обстріл потрапили цивільні об’єкти. Внаслідок атаки пошкоджено два комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Вони були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.

Також ми писали, що з початку 2026 року українські морські порти обробили понад 15 мільйонів тонн вантажів. Основне навантаження припадає на порти Великої Одеси, які залишаються ключовими для експорту під час війни. Робота портів триває попри постійні атаки на інфраструктуру та ризики для цивільного судноплавства.