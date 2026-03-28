Обстрел Одессы 28 марта - повреждены роддом и высотка

Коммунальные службы на месте атаки РФ в Одессе. Фото: t.me/odesaMVA

Россияне в ночь на 28 марта атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы. Под удар дронов попали роддом, высотка, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост главы Одесской ОВА Олега Кипера

Что известно о последствиях обстрела Одессы в ночь на 28 марта

"В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие. В результате атаки зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки", — пишет Кипер.

Он добавил, что взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района. Кроме того, в частном секторе произошло возгорание жилых домов.

По его словам, сейчас пострадали четыре человека. Медики оказывают им помощь.

Обновлено в 04:00

Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до семи. Двое из них в тяжелом состоянии. Причем среди пострадавших есть ребенок.

"В Приморском районе также зафиксированы повреждения трех учебных заведений. В Хаджебейском районе — попадание в многоэтажку, без пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, разворачиваются оперативные штабы для помощи жителям", — добавил он.

Поврежденный дом в Одессе. Фото: t.me/odesaMVA

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 19 марта россияне тоже атаковали Одессу. В результате обстрела были разрушения в трех районах, а также пожары и раненые.

Также в Одесском совете недавно сообщили, что на восстановление критической инфраструктуры в Одессе нужно более 7 млрд гривен.