Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічний обстріл Одеси: пошкоджено пологовий будинок і житло

Нічний обстріл Одеси: пошкоджено пологовий будинок і житло

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 03:54
Обстріл Одеси 28 березня - пошкоджено пологовий будинок та висотку
Комунальні служби на місці атаки РФ в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Росіяни в ніч на 28 березня атакували цивільну інфраструктуру Одеси. Під удар дронів потрапили пологовий будинок, висотка, а також є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост глави Одеської ОВА Олега Кіпера

Що відомо про наслідки обстрілу Одеси в ніч на 28 березня

"У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки", — пише Кіпер.

Він додав, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району. Окрім того, у приватному секторі сталося загорання житлових будинків.

За його словами, наразі постраждали четверо осіб. Медики надають їм допомогу.

Оновлено о 04:00

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи. Двоє з них у важкому стані. Причому серед постраждалих є дитина.

"У Приморському районі також зафіксовано пошкодження трьох закладів освіти. У Хаджебейському районі — влучання в багатоповерхівку, без постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, розгортаються оперативні штаби для допомоги мешканцям", — додав він.

Одеса під ударом 28 березня - пошкоджено пологовий будинок і житло
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 19 березня росіяни теж атакували Одесу. Внаслідок обстрілу були руйнування у трьох районах, а також пожежі та поранені.

Також в Одеській раді нещодавно повідомили, що на відновлення критичної інфраструктури в Одесі потрібно понад 7 млрд гривень.

Одеса війна в Україні руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації