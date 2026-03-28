Обстріл Одеси 28 березня - пошкоджено пологовий будинок та висотку

Комунальні служби на місці атаки РФ в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Росіяни в ніч на 28 березня атакували цивільну інфраструктуру Одеси. Під удар дронів потрапили пологовий будинок, висотка, а також є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост глави Одеської ОВА Олега Кіпера

Що відомо про наслідки обстрілу Одеси в ніч на 28 березня

"У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки", — пише Кіпер.

Він додав, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району. Окрім того, у приватному секторі сталося загорання житлових будинків.

За його словами, наразі постраждали четверо осіб. Медики надають їм допомогу.

Оновлено о 04:00

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи. Двоє з них у важкому стані. Причому серед постраждалих є дитина.

"У Приморському районі також зафіксовано пошкодження трьох закладів освіти. У Хаджебейському районі — влучання в багатоповерхівку, без постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, розгортаються оперативні штаби для допомоги мешканцям", — додав він.

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 19 березня росіяни теж атакували Одесу. Внаслідок обстрілу були руйнування у трьох районах, а також пожежі та поранені.

Також в Одеській раді нещодавно повідомили, що на відновлення критичної інфраструктури в Одесі потрібно понад 7 млрд гривень.