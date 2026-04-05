В Одесі після атаки РФ загорівся балкон будинку та авто

В Одесі після атаки РФ загорівся балкон будинку та авто

Дата публікації: 5 квітня 2026 01:51
Пошкодження в Одесі. Ілюстративне фото: t.me/odesaMVA

Росіяни в ніч проти 5 квітня атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі та постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Перші наслідки обстрілу Одеси 5 квітня

За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку нової доби в напрямку Одеської області, а згодом Одеси — летіли ударні безпілотники росіян. Без наслідків не обійшлось в наразі в обласному центрі вже відомо про пожежі і не тільки.

"Внаслідок ворожої атаки на місто, в одному з районів загорілися автівки та балкон житлового будинку. Попередньо, є двоє постраждалих. Усі деталі — згодом", — йдеться у повідомленні.

Також Сергій Лисак попередив, що в регіоні продовжується тривога, тому закликав людей знаходитись у безпечних місцях.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що в ніч проти 28 березня в Одесі було атаковано цивільну інфраструктуру. Під удар ворожих безпілотників потрапили пологовий будинок та багатоповерхівка.

Також ми писали, що ввечері 23 березня росіяни атакували дронами Одеську область. Ворожий безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту, через що постраждали двоє людей.

Одеса пожежа війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
