В Одесі після атаки РФ загорівся балкон будинку та авто

Пошкодження в Одесі. Ілюстративне фото: t.me/odesaMVA

Росіяни в ніч проти 5 квітня атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі та постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Перші наслідки обстрілу Одеси 5 квітня

За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку нової доби в напрямку Одеської області, а згодом Одеси — летіли ударні безпілотники росіян. Без наслідків не обійшлось в наразі в обласному центрі вже відомо про пожежі і не тільки.

"Внаслідок ворожої атаки на місто, в одному з районів загорілися автівки та балкон житлового будинку. Попередньо, є двоє постраждалих. Усі деталі — згодом", — йдеться у повідомленні.

Також Сергій Лисак попередив, що в регіоні продовжується тривога, тому закликав людей знаходитись у безпечних місцях.

