В Одесі зруйновано поверхи висотки, під завалами можуть бути люди

Пошкоджений будинок в Одесі.

В ніч проти 6 квітня росіяни атакували дронами житлову забудову Одесі. Через обстріл пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, а також постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

Обстріл Одеси в ніч проти 6 квітня

"В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди", — йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що наразі на місці триває рятувальна операція. Для її проведення залучені всі екстрені служби.

Окрім того, в цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків.

Читайте також:

За словами начальника міської військової адміністрації, наразі відомо про 5 постраждалих людей, яких доставили до медичного закладу.

"На місцях розгортаються оперативні штаби", — додав він.

Як повідомляло Новини.LIVE, що в ніч проти 5 квітня росіяни також атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу в одному з районів загорілися авто та балкон житлового будинку.

Також ми писали, що а ніч проти 28 березня ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Зокрема, під удар в Одесі потрапили пологовий будинок та багатоповерхівка.