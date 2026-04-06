Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі зруйновано поверхи висотки, під завалами можуть бути люди

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 04:37
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

В ніч проти 6 квітня росіяни атакували дронами житлову забудову Одесі. Через обстріл пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, а також постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

Обстріл Одеси в ніч проти 6 квітня

"В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди", — йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що наразі на місці триває рятувальна операція. Для її проведення залучені всі екстрені служби.

Окрім того, в цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків.

Читайте також:

За словами начальника міської військової адміністрації, наразі відомо про 5 постраждалих людей, яких доставили до медичного закладу.

"На місцях розгортаються оперативні штаби", — додав він.

Як повідомляло Новини.LIVE, що в ніч проти 5 квітня росіяни також атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу в одному з районів загорілися авто та балкон житлового будинку.

Також ми писали, що а ніч проти 28 березня ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Зокрема, під удар в Одесі потрапили пологовий будинок та багатоповерхівка.

Одеса війна в Україні руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації