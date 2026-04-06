В Одессе разрушены этажи высотки, под завалами могут быть люди
В ночь на 6 апреля россияне атаковали дронами жилую застройку Одессе. Из-за обстрела повреждена многоэтажка, частные дома, а также пострадали люди.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram главы Одесской ГВА Сергея Лысака.
Обстрел Одессы в ночь на 6 апреля
"В одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажку. Серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди", — говорится в сообщении.
Лысак добавил, что сейчас на месте продолжается спасательная операция. Для ее проведения привлечены все экстренные службы.
Кроме того, в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов.
По словам начальника городской военной администрации, пока известно о 5 пострадавших людях, которых доставили в медицинское учреждение.
"На местах разворачиваются оперативные штабы", — добавил он.
В ночь на 5 апреля россияне также атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в одном из районов загорелись авто и балкон жилого дома.
В ночь на 28 марта враг атаковал гражданскую инфраструктуру города. В частности, под удар в Одессе попали роддом и многоэтажка.
