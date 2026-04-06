В Одессе после ночной атаки погибли три человека, среди них ребенок

Масштабный пожар в городе после российской атаки.

В Одессе в результате ночной вражеской атаки 6 апреля погибли по меньшей мере три человека, среди них ребенок. Еще десять человек получили ранения, двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. В городе зафиксированы значительные разрушения гражданских объектов.

Об этом сообщили в Одесской ГВА, передает Новини.LIVE.

Последствия российского удара по Одессе 6 апреля

По обновленным данным, один из тяжелораненых находится в нейрохирургическом отделении, еще один — в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Еще восемь человек врачи оценивают как пациентов в состоянии средней тяжести. Среди них есть 2-летний ребенок, а также подростки в возрасте 17 и 18 лет. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пожар и разрушения от удара.

В Одессе после ночной вражеской атаки развернули оперативные штабы в местах поражения. Сейчас городские службы одновременно ликвидируют последствия удара и принимают обращения от владельцев поврежденного жилья. Людей консультируют по оформлению помощи из городского бюджета и участию в программе "еВідновлення".

Самые тяжелые последствия зафиксировали в Приморском и Киевском районах. В Приморском районе повреждения получил жилой многоэтажный комплекс, а также семь частных домов.

Коммунальщики работают на месте, убирают территорию и закрывают выбитые окна. Параллельно районная администрация проводит консультации для жителей.

В Киевском районе работы после удара также продолжаются. Там обследуют поврежденные объекты и продолжают ликвидацию последствий. Зафиксировано повреждение одного многоэтажного дома, пяти частных домов, частного дошкольного учреждения, магазина и 27 автомобилей.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Одессе в ночь на 6 апреля прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении россиянами беспилотников-камикадзе.

Впоследствии стало известно, что есть попадания в жилой застройке. В частности, в Одессе дрон влетел в многоэтажку, а также возникли пожары по городу.

В результате атаки здание частично рухнуло с третьего по пятый этаж, есть риск, что в Одессе под завалами дома могут находиться люди. Спасательная операция продолжается.