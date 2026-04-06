В Одесі через атаку РФ пошкоджено житлову забудову

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни в ніч проти 6 квітня атакувати Одесу дронами. Під удар безпілотників потрапила житлову забудова.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

Перші наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 6 квітня

"Ворог знову масовано атакує місто. Є інформація щодо влучань по житловій забудові. Зафіксовано пошкодження у Київському та Приморському районах", — йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що наразі на місцях вже працюють усі оперативні та комунальні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що в ніч проти 28 березня в Одесі було атаковано цивільну інфраструктуру. Під удар ворожих безпілотників потрапили пологовий будинок та багатоповерхівка.

Також ми писали, що ввечері 23 березня росіяни атакували дронами Одеську область. Ворожий безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту, через що постраждали двоє людей.