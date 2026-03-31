В Одесі 1 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими через обстріл
В Одесі 1 квітня оголошено Днем жалоби. Так вшанують пам'ять загиблих під час російської атаки на місто, яка сталася 28 березня. Через обстріл окупантів загинуло троє людей.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на розпорядження в.о. міського голови, секретаря міської ради Ігоря Коваля.
День жалоби в Одесі
У розпорядженні зазначається, що у зв'язку із загибеллю людей через російську атаку на Одесу 28 березня 2026 року, 1 квітня у місті оголошено День жалоби.
На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств та організацій міської ради приспустять Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Крім того, містян закликають обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Наслідки атаки 28 березня
Росіяни атакували Одесу в ніч проти 28 березня. Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Зокрема, окупанти обстріляли пологовий будинок та влучили у багатоповерхівку.
Через масовану атаку у місті здійнялися пожежі. Було пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, а також сім закладів освіти.
Відомо, що внаслідок атаки на місто загинуло троє людей. 31 березня в лікарні від отриманих поранень помер 76-річний чоловік. Ще 14 людей постраждали.
Місцеві мешканці поділилися з Новини.LIVE, як пережили атаку. Люди кажуть, намагалися знайти будь-яке безпечне місце, аби врятуватися.
