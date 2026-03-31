Головна Одеса В Одесі зросла кількість загиблих після суботнього обстрілу

В Одесі зросла кількість загиблих після суботнього обстрілу

Дата публікації: 31 березня 2026 14:18
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Кількість загиблих внаслідок удару дронів по Одесі 28 березня збільшилася. У лікарні помер один із постраждалих, за життя якого медики боролися кілька днів. Загалом через цей обстріл загинули троє мешканців міста, ще 14 людей отримали травми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Смерть після обстрілу

На жаль, сьогодні, 31 березня, у лікарні помер 76-річний чоловік. Він отримав тяжкі поранення під час атаки 28 числа. Його стан від початку медики оцінювали як вкрай важкий. Лікарі проводили необхідне лікування, проте врятувати пацієнта не вдалося. Таким чином, кількість жертв російської атаки зросла. Серед 14 постраждалих, які залишаються під наглядом медиків, є 9-річний хлопчик.

Що відомо про атаку

Вночі 28 березня російські війська атакували дронами цивільну інфраструктуру Одеси. Руйнувань зазнали будівлі пологового будинку, двох дитячих садків та школи. У житловому секторі пошкоджено три багатоповерхівки, 12 приватних будинків та 10 автомобілів. Постраждали щонайменше 14 людей, ще двоє загинули раніше. Частина поранених перебуває у важкому стані. Обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Пошук рідних

В Одесі шукають рідних хлопчика, родина якого загинула Після обстрілу без житла та матері залишився учень другого класу. Зараз дитина перебуває у лікарні з пошкодженою ногою, з ним працюють медики та психологи. Депутатка міськради Світлана Осауленко повідомила, що наразі тривають пошуки близьких дитини, оскільки йому нікуди повертатися після виписки. До пошуків долучилися батьки однокласників та волонтери. Є попередня інформація про можливе місцеперебування батька, але ці дані ще уточнюють.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 29 березня росіяни знову атакували Одещину, завдавши ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетики, що призвело до перебоїв зі світлом у низці населених пунктів. Також є влучання у житловий будинок.

Також Новини.LIVE писали, що 31 березня російські дрони атакували Одесу. Під удар потрапив житловий сектор міста. Пошкоджено багатоповерхівку та є постраждалий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
