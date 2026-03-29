На Одещині росіяни вдарили по енергетиці і приватному будинку

На Одещині росіяни вдарили по енергетиці і приватному будинку

Дата публікації: 29 березня 2026 10:07
Після удару дронами горить авто. Фото: ДСНС

У ніч на 29 березня росіяни знову атакували Одещину, завдавши ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетики, що призвело до перебоїв зі світлом у низці населених пунктів. Також є влучання у житловий будинок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Вибиті вікна у житловому бідинку на Одещині
Унаслідок атаки вибуховою хвилею винесло вікна з рамами. Фото: ДСНС

Руйнування на Одещині

За його даними, один із дронів влучив безпосередньо в житловий сектор. Унаслідок цього один із житлових приватних будинків зазнав значних пошкоджень зовнішніх конструкцій. Окрім цього, руйнування зафіксували на території дачного кооперативу, де пошкоджено кілька об’єктів. Зокрема, як повідомили рятувальники, в Одеському районі внаслідок ворожої атаки вогонь охопив два гаражі — знищено легковий автомобіль. Вибуховою хвилею пошкоджено скління адміністративних будівель.

Пошкоджений дронами РФ будинок н6а Одещині
Зруйнований фасад будинку унаслідок атаки. Фото: ДСНС

Після ударів на місцях виникли пожежі, які рятувальники ліквідували в короткий час. Завдяки цьому вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі. Паралельно екстрені служби обстежують території, щоб виявити всі можливі пошкодження.

В регіоні перебої з електропостачанням

Через удар по енергетичній інфраструктурі в окремих населених пунктах області зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над відновленням мереж та поверненням світла споживачам.

Наразі на місцях подій працюють усі профільні служби. Триває оцінка завданих збитків, а також ліквідація наслідків атаки і допомога місцевим мешканцям.

Вибите вікно у будинку після атаки БпЛА
Вибите вікно у житловому будинку в Одеському районі. Фото: ДСНС

Як повідомляли Новини.LIVE в Одесі сьогодні вранці, 29 березня, пролунала серія потужних вибухів. Місто було під атакою російських ударних дронів.

Новини.LIVE також повідомляли, що уночі 28 березня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Під обстрілом були житлові квартали та пологовий будинок. У місті всю ніч вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. Наразі відомо про 16 постраждалих та двох загиблих людей.

Окрім цього, у місті вибуховою хвилею пошкоджено одразу кілька медустанов. Йдеться про консультативно-діагностичний центр, його філію — денний стаціонар, дитячу поліклініку та сімейну амбулаторію. У цих будівлях вибито понад 60 вікон, пошкоджені внутрішні двері. Паралельно удар зачепив і освітні заклади. Різного ступеня руйнувань зазнали 7 будівель шкіл та університетів.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
