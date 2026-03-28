В Одесі пошкоджено сім закладів освіти унаслідок атаки дронами

Зруйнований коридор у медзакладі. Фото: ОМР

Після російської масованої атаки дронами у ніч на 28 березня в Одесі зафіксували також пошкодження медичних і освітніх закладів. Найбільше постраждав Приморський район, де удар прийшовся по об’єктах поруч із пологовим будинком. У момент атаки всередині перебували пацієнти, немовлята та медики.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на офіційні джерела.

Пошкоджені медичні заклади в Одесі

За даними Одеської міської ради, у місті вибуховою хвилею пошкоджено одразу кілька медустанов. Йдеться про консультативно-діагностичний центр, його філію — денний стаціонар, дитячу поліклініку та сімейну амбулаторію. У цих будівлях вибито понад 60 вікон, пошкоджені внутрішні двері. Сам пологовий будинок у Приморському районі зазнав суттєвих руйнувань і тимчасово припинив госпіталізацію. Під час атаки там перебували 22 породіллі, 19 новонароджених і 11 працівників — усіх перевели до інших медзакладів.

Зруйнований дах пологово будинку в Одесі. Фото: ОМР

Пошкоджені навчальні заклади в Одесі

Паралельно удар зачепив і освітню інфраструктуру міста. За даними очільника Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександра Лончака, всього пошкодження зазнали сім будівель шкіл та університетів. Зокрема:

Одеський заклад дошкільної освіти №154,

Одеський заклад дошкільної освіти №300,

Одеський ліцей №56,

Одеський заклад дошкільної освіти №117,

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,

Національний університет "Одеська юридична академія",

фаховий коледж МГУ.

У частині будівель вибиті вікна та двері, в інших — пошкоджені стіни й стелі. Ступінь руйнувань різний: від незначних до серйозних, які потребують відновлення.

Наймасованіша атака на Одеську область

Масштаб атаки був одним із найбільших за останній час. За словами очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, по регіону випустили понад сотню дронів, і основний удар прийшовся саме на Одеський район. Він також уточнив наслідки атаки для цивільної інфраструктури та житлового сектору, де зафіксовано найбільші руйнування.

"З вечора учорашнього дня по ранок суботи ворог спрямував по Одеській області понад 100 дронів-камікадзе типу "Шахед". Значних руйнувань зазнали приватний сектор та багатоквартирні будинки. Суттєво пошкоджено пологовий будинок", — зазначив очільник Олег Кіпер.

Очільник ОВА розповів про людей, які постраждали внаслідок удару. За його словами, частину травмованих госпіталізували, інші отримали допомогу на місці.

"Внаслідок атаки загинуло дві людини: 34-річний чоловік — на місці події, та жінка близько 35 років — померла в лікарні. Ще 12 людей постраждало, у тому числі малолітня дитина. Серед постраждалих — один у важкому стані, шестеро у стані середньої тяжкості, решта у задовільному стані та отримує амбулаторну допомогу", — додав він.

Після завершення повітряної тривоги рятувальники ліквідували пожежі та завершили розбір завалів. У кількох будинках зафіксували й пошкоджені газові мережі. Зараз їх перевіряють і відновлюють. Також комунальні служби допомагають мешканцям закривати вибиті вікна та двері.

Як повідомляли Новини.LIVE уночі 28 березня росіяни атакували Одесу ударними дронами, під обстрілом були житлові квартали та пологовий будинок. У місті всю ніч вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. Під час вибухів частина одеситів залишалася вдома, перечікуючи атаку у коридорах і кімнатах.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера писали, що зранку 28 березня російські війська атакували портову інфраструктуру в Одеській області ударними дронами. Удар припав по об’єкту, який використовується для перевалки зерна. Пошкоджена зернова галерея та порожній резервуар.