В Одессе повреждены семь учебных заведений в результате атаки дронами

Разрушенный коридор в медучреждении. Фото: ОГС

После российской массированной атаки дронами в ночь на 28 марта в Одессе зафиксировали также повреждения медицинских и образовательных учреждений. Больше всего пострадал Приморский район, где удар пришелся по объектам рядом с роддомом. В момент атаки внутри находились пациенты, младенцы и медики.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на официальные источники.

Поврежденные медицинские учреждения в Одессе

По данным Одесского городского совета, в городе взрывной волной повреждены сразу несколько медучреждений. Речь идет о консультативно-диагностическом центре, его филиале — дневном стационаре, детской поликлинике и семейной амбулатории. В этих зданиях выбито более 60 окон, повреждены внутренние двери. Сам роддом в Приморском районе получил существенные разрушения и временно прекратил госпитализацию. Во время атаки там находились 22 роженицы, 19 новорожденных и 11 сотрудников — всех перевели в другие медучреждения.

Разрушенная крыша роддома в Одессе. Фото: ОГС

Поврежденные учебные заведения в Одессе

Параллельно удар задел и образовательную инфраструктуру города. По данным главы Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александра Лончака, всего повреждения получили семь зданий школ и университетов. В частности:

Одесское учреждение дошкольного образования №154,

Одесское учреждение дошкольного образования №300,

Одесский лицей №56,

Одесское учреждение дошкольного образования №117,

Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского,

Национальный университет "Одесская юридическая академия",

профессиональный колледж МГУ.

В части зданий выбиты окна и двери, в других — повреждены стены и потолки. Степень разрушений разная: от незначительных до серьезных, требующих восстановления.

Читайте также:

Самая массированная атака на Одесскую область

Масштаб атаки был одним из крупнейших за последнее время. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, по региону выпустили более сотни дронов, и основной удар пришелся именно на Одесский район. Он также уточнил последствия атаки для гражданской инфраструктуры и жилого сектора, где зафиксированы наибольшие разрушения.

"С вечера вчерашнего дня по утро субботы враг направил по Одесской области более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед". Значительным разрушениям подверглись частный сектор и многоквартирные дома. Существенно поврежден роддом", — отметил глава Олег Кипер.

Глава ОГА рассказал о людях, которые пострадали в результате удара. По его словам, часть травмированных госпитализировали, другие получили помощь на месте.

"В результате атаки погибли два человека: 34-летний мужчина — на месте происшествия, и женщина около 35 лет — умерла в больнице. Еще 12 человек пострадали, в том числе малолетний ребенок. Среди пострадавших — один в тяжелом состоянии, шестеро в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии и получает амбулаторную помощь", — добавил он.

После завершения воздушной тревоги спасатели ликвидировали пожары и завершили разбор завалов. В нескольких домах зафиксировали и поврежденные газовые сети. Сейчас их проверяют и восстанавливают. Также коммунальные службы помогают жителям закрывать выбитые окна и двери.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 28 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами, под обстрелом были жилые кварталы и роддом. В городе всю ночь бушевали пожары, повреждены многоэтажки и частные дома. Во время взрывов часть одесситов оставалась дома, пережидая атаку в коридорах и комнатах.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера писали, что утром 28 марта российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами. Удар пришелся по объекту, который используется для перевалки зерна. Повреждена зерновая галерея и пустой резервуар.