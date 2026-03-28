В Одессе повреждены семь учебных заведений в результате атаки дронами

В Одессе повреждены 7 учебных заведений в результате атаки дронами
После российской массированной атаки дронами в ночь на 28 марта в Одессе зафиксировали также повреждения медицинских и образовательных учреждений. Больше всего пострадал Приморский район, где удар пришелся по объектам рядом с роддомом. В момент атаки внутри находились пациенты, младенцы и медики.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на официальные источники.
Поврежденные медицинские учреждения в Одессе
По данным Одесского городского совета, в городе взрывной волной повреждены сразу несколько медучреждений. Речь идет о консультативно-диагностическом центре, его филиале — дневном стационаре, детской поликлинике и семейной амбулатории. В этих зданиях выбито более 60 окон, повреждены внутренние двери. Сам роддом в Приморском районе получил существенные разрушения и временно прекратил госпитализацию. Во время атаки там находились 22 роженицы, 19 новорожденных и 11 сотрудников — всех перевели в другие медучреждения.
Поврежденные учебные заведения в Одессе
Параллельно удар задел и образовательную инфраструктуру города. По данным главы Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александра Лончака, всего повреждения получили семь зданий школ и университетов. В частности:
- Одесское учреждение дошкольного образования №154,
- Одесское учреждение дошкольного образования №300,
- Одесский лицей №56,
- Одесское учреждение дошкольного образования №117,
- Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского,
- Национальный университет "Одесская юридическая академия",
- профессиональный колледж МГУ.
В части зданий выбиты окна и двери, в других — повреждены стены и потолки. Степень разрушений разная: от незначительных до серьезных, требующих восстановления.
Самая массированная атака на Одесскую область
Масштаб атаки был одним из крупнейших за последнее время. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, по региону выпустили более сотни дронов, и основной удар пришелся именно на Одесский район. Он также уточнил последствия атаки для гражданской инфраструктуры и жилого сектора, где зафиксированы наибольшие разрушения.
"С вечера вчерашнего дня по утро субботы враг направил по Одесской области более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед". Значительным разрушениям подверглись частный сектор и многоквартирные дома. Существенно поврежден роддом", — отметил глава Олег Кипер.
Глава ОГА рассказал о людях, которые пострадали в результате удара. По его словам, часть травмированных госпитализировали, другие получили помощь на месте.
"В результате атаки погибли два человека: 34-летний мужчина — на месте происшествия, и женщина около 35 лет — умерла в больнице. Еще 12 человек пострадали, в том числе малолетний ребенок. Среди пострадавших — один в тяжелом состоянии, шестеро в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии и получает амбулаторную помощь", — добавил он.
После завершения воздушной тревоги спасатели ликвидировали пожары и завершили разбор завалов. В нескольких домах зафиксировали и поврежденные газовые сети. Сейчас их проверяют и восстанавливают. Также коммунальные службы помогают жителям закрывать выбитые окна и двери.
Как сообщали Новини.LIVE, ночью 28 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами, под обстрелом были жилые кварталы и роддом. В городе всю ночь бушевали пожары, повреждены многоэтажки и частные дома. Во время взрывов часть одесситов оставалась дома, пережидая атаку в коридорах и комнатах.
Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера писали, что утром 28 марта российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами. Удар пришелся по объекту, который используется для перевалки зерна. Повреждена зерновая галерея и пустой резервуар.
