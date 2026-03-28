Взрывы в Одессе 28 марта из-за дронов

В Одессе прогремела серия взрывов
Дата публикации 28 марта 2026 01:44
Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 28 марта. Город под массированной атакой дронов.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на "Суспільне Одеса" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Одессе в ночь на 28 марта
"В Одессе прогремел взрыв", - говорилось в сообщении в 01:13, после чего в течение тридцати минут в городе продолжались взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Одесской области летит группа дронов, а уже в 01:37 летели новые группы беспилотников.
Новость дополняется...
Читайте также:
