КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

В Одесі пролунала серія вибухів

В Одесі пролунала серія вибухів

Дата публікації: 28 березня 2026 01:44
Вибухи в Одесі 28 березня через дрони
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 28 березня. Місто під масованою атакою дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 28 березня

Одесі пролунав вибух", — йшлося у повідомленні о 01:13, після чого протягом тридцяти хвилин у місті продовжувалися вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Одеської області летить група дронів, а вже в 01:37 летіли нові групи безпілотників.

Одеса під ударом дронів 28 березня
Фіксація вибухів в Одесі. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 01:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, 23 березня росіяни атакували в Одеській області зупинку громадського транспорту. Внаслідок удару дроном постраждали двоє людей.

Також ми писали, що в ніч проти 23 березня росіяни атакували передмістя Одеси. Ворог вдарив по порту.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
