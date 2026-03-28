Вибухи в Одесі 28 березня через дрони

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 28 березня. Місто під масованою атакою дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 28 березня

"В Одесі пролунав вибух", — йшлося у повідомленні о 01:13, після чого протягом тридцяти хвилин у місті продовжувалися вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Одеської області летить група дронів, а вже в 01:37 летіли нові групи безпілотників.

Фіксація вибухів в Одесі. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 01:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Читайте також:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, 23 березня росіяни атакували в Одеській області зупинку громадського транспорту. Внаслідок удару дроном постраждали двоє людей.

Також ми писали, що в ніч проти 23 березня росіяни атакували передмістя Одеси. Ворог вдарив по порту.