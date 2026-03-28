Вибухи в Одесі 28 березня через дрони

В Одесі пролунала серія вибухів
Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 28 березня. Місто під масованою атакою дронів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 28 березня
"В Одесі пролунав вибух", — йшлося у повідомленні о 01:13, після чого протягом тридцяти хвилин у місті продовжувалися вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Одеської області летить група дронів, а вже в 01:37 летіли нові групи безпілотників.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.
