Відключення світла в Одесі: графіки подачі електрики на завтра

Нічний парк Перемоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні зберігається дефіцит електроенергії через постійні обстріли енергетики. На Одещині ситуація напружена. В частині громад 28 березня діятимуть графіки відключень. В самій Одесі можливі аварійні знеструмлення без попередження. Через нестабільність мереж фактичні відключення можуть відрізнятися від розкладу.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Обмеження світла

Енергосистема Одещини ще не відновлена повністю, тому стабільне електропостачання є не всюди. У більшості населених пунктів області вводять планові обмеження, але їх тривалість залежить від стану мереж. У деяких районах світло можуть вимикати частіше або на довший час, ніж передбачено графіками. Саме тому розклад відключень не завжди збігається з реальною ситуацією.

Швидкі зміни

Ситуація зі світлом змінюється протягом дня, тому графіки можуть оперативно коригувати. Мешканців просять економно користуватися електроенергією та не вмикати одночасно кілька потужних приладів після відновлення подачі. Перевіряти актуальні дані радять на офіційних ресурсах.

Одеса отримує електроенергію в межах встановлених лімітів, але через нестабільність у мережах відключення можуть відбуватися швидше, ніж оновлюється інформація онлайн. Ремонт ключової інфраструктури триває, і саме від нього залежить повернення до стабільного постачання. Водночас нові обстріли можуть знову ускладнити ситуацію.

Читайте також:

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також Новини.LIVE писали, що у квітні 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.