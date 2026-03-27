Отключение света в Одессе: графики подачи электричества на завтра

В Украине сохраняется дефицит электроэнергии из-за постоянных обстрелов энергетики. В Одесской области ситуация напряженная. В части громад 28 марта будут действовать графики отключений. В самой Одессе возможны аварийные обесточивания без предупреждения. Из-за нестабильности сетей фактические отключения могут отличаться от расписания.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Ограничения света

Энергосистема Одесской области еще не восстановлена полностью, поэтому стабильное электроснабжение есть не везде. В большинстве населенных пунктов области вводят плановые ограничения, но их продолжительность зависит от состояния сетей. В некоторых районах свет могут выключать чаще или на более длительное время, чем предусмотрено графиками. Именно поэтому расписание отключений не всегда совпадает с реальной ситуацией.

Быстрые изменения

Ситуация со светом меняется в течение дня, поэтому графики могут оперативно корректировать. Жителей просят экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно несколько мощных приборов после восстановления подачи. Проверять актуальные данные советуют на официальных ресурсах.

Одесса получает электроэнергию в пределах установленных лимитов, но из-за нестабильности в сетях отключения могут происходить быстрее, чем обновляется информация онлайн. Ремонт ключевой инфраструктуры продолжается, и именно от него зависит возвращение к стабильному снабжению. В то же время новые обстрелы могут снова осложнить ситуацию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион испытывает серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также Новини.LIVE писали, что в апреле 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость для населения осталась без изменений. В то же время часть потребителей может платить меньше благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить двухзонный счетчик.