Видео

Главная Одесса Свет в Одессе завтра: графики отключения электроэнергии

Свет в Одессе завтра: графики отключения электроэнергии

Дата публикации 26 марта 2026 20:31
Свет в Одессе завтра: графики отключения электроэнергии
Люди гуляют по ночной Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергосистема Украины продолжает работать с дефицитом из-за постоянных обстрелов. Поэтому в регионах действуют ограничения на потребление электроэнергии. В Одесской области ситуация остается напряженной. В части громад 27 марта применяют графики отключений, а в самой Одессе возможны аварийные обесточивания.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Ситуация со светом в Одесской области

Энергетическая инфраструктура еще не восстановлена полностью, поэтому стабильное снабжение света в Одесской области есть не везде. В большинстве населенных пунктов вводят плановые ограничения, но их продолжительность и частота различаются в зависимости от состояния сетей. В некоторых районах отключения могут длиться дольше или происходить чаще, чем предусмотрено графиками. Из-за этого фактические отключения иногда не совпадают с обнародованным расписанием.

Ситуация меняется быстро, поэтому графики могут корректировать даже в течение дня. Жителей просят экономно использовать электроэнергию. После восстановления подачи света не стоит одновременно включать несколько мощных приборов — это поможет избежать перегрузки сетей. Проверять актуальную информацию по отключениям по конкретному адресу рекомендуют на официальных ресурсах.

Что со светом в Одессе

Одесса получает электроэнергию в пределах определенных лимитов, однако из-за нестабильности в сетях отключения могут происходить быстрее, чем обновляются данные онлайн. Ремонт магистральной инфраструктуры продолжается, и именно от его темпов зависит возвращение к стабильному электроснабжению. Новые атаки могут снова ухудшить ситуацию.

Ремонтные работы

27 марта с 08:00 до 17:00 энергетики компании ДТЭК Одесские электросети будут проводить неотложный ремонт оборудования. На это время частично обесточат микрорайоны Черемушки, Альтаир, Бугаевка, Пересыпь и Лузановка в Одессе, однако объекты критической инфраструктуры останутся со светом. В компании предупредили, что в случае воздушной тревоги работы могут затянуться, а об изменениях будут сообщать через чат-боты и сайт. После завершения ремонта электроснабжение будут возвращать постепенно, чтобы избежать перегрузок, поэтому восстановление света может занять дополнительное время.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион испытывает серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 26 марта враг атаковал энергетические объекты в Одесской области и порт на Дунае. Разрушения в системе серьезные, но энергетики уже вернули свет тысячам семей. Без электричества до сих пор остаются частично 33,4 тыс. семей. В порту повреждены причалы и склады, но людей не задело.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
