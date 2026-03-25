Графики отключений в Одессе: ситуация в энергосистеме завтра

Энергосистема Украины до сих пор работает с дефицитом из-за регулярных обстрелов. Из-за этого в регионах сохраняются ограничения. В Одесской области ситуация напряженная. В части громад 26 марта будут действовать графики, а в самой Одессе возможны аварийные отключения.

Ситуация со светом в Одесской области

Энергетическую инфраструктуру еще не восстановили полностью, поэтому стабильное электроснабжение доступно не везде. В большинстве населенных пунктов применяются плановые ограничения, но их продолжительность и частота отличаются — все зависит от состояния сетей.

В некоторых районах свет могут выключать чаще или дольше, чем указано в графиках. Из-за этого фактические отключения иногда не совпадают с расписанием. Ситуация меняется быстро, поэтому графики могут корректировать в течение дня. Жителей призывают экономно пользоваться электроэнергией.

После восстановления подачи света не рекомендуют одновременно включать несколько мощных приборов, чтобы избежать перегрузки системы. Данные по отключениям по конкретному адресу советуют проверять на официальных ресурсах.

Что со светом в Одессе

Одесса получает электроэнергию в пределах определенных лимитов. В то же время из-за нестабильности в сетях отключения могут происходить быстрее, чем обновляется информация онлайн. Ремонт магистральной инфраструктуры продолжается, и именно от его темпов зависит возвращение к стабильному электроснабжению. Новые атаки могут снова осложнить ситуацию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что после вечерней атаки 23 марта часть Одесского района осталась без электричества, в том числе и в областном центре. Энергетики начали восстановительные работы сразу после отбоя тревоги. Горожан призывают экономить электроэнергию, чтобы стабилизировать систему.

Также мы писали о том, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.