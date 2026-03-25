Графіки відключень в Одесі: ситуація в енергосистемі завтра

Люди на нічній вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистема України досі працює з дефіцитом через регулярні обстріли. Через це в регіонах зберігаються обмеження. На Одещині ситуація напружена. У частині громад 26 березня діятимуть графіки, а в самій Одесі можливі аварійні відключення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Ситуація зі світлом на Одещині

Енергетичну інфраструктуру ще не відновили повністю, тому стабільне електропостачання доступне не всюди. У більшості населених пунктів застосовують планові обмеження, але їх тривалість і частота відрізняються — усе залежить від стану мереж.

У деяких районах світло можуть вимикати частіше або довше, ніж зазначено в графіках. Через це фактичні відключення іноді не збігаються з розкладом. Ситуація змінюється швидко, тому графіки можуть коригувати впродовж дня. Мешканців закликають економно користуватися електроенергією.

Після відновлення подачі світла не рекомендують одночасно вмикати кілька потужних приладів, щоб уникнути перевантаження системи. Дані щодо відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних ресурсах.

Що зі світлом в Одесі

Одеса отримує електроенергію в межах визначених лімітів. Водночас через нестабільність у мережах відключення можуть відбуватися швидше, ніж оновлюється інформація онлайн. Ремонт магістральної інфраструктури триває, і саме від його темпів залежить повернення до стабільного електропостачання. Нові атаки можуть знову ускладнити ситуацію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що після вечірньої атаки 23 березня частина Одеського району залишилась без електрики, зокрема і в обласному центрі. Енергетики почали відновлювальні роботи одразу після відбою тривоги. Містян закликають економити електроенергію, щоб стабілізувати систему.

Також ми писали про те, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.