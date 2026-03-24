Частина Одеси без світла: наслідки нічної російської атаки

Зруйнована підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після вечірньої атаки 23 березня частина Одеського району залишилась без електрики, зокрема і в обласному центрі. Енергетики почали відновлювальні роботи одразу після відбою тривоги. Містян закликають економити електроенергію, щоб стабілізувати систему.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Удар по енергетиці

Через ворожу атаку ввечері 23 березня без світла залишилися мешканці частини Одеського району області. Найбільше це відчули жителі Пересипського району Одеси. Одразу після завершення повітряної тривоги енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці намагаються якнайшвидше повернути електропостачання в домівки одеситів. Роботи тривають безперервно, щоб зменшити час відключень.

Графіки відключення

Крім того, за наказом НЕК "Укренерго", сьогодні з 16:00 до 20:00 на території Одеської області діють графіки стабілізаційних відключень. В Одесі та частині районних центрів також застосовують екстрені відключення, однак поза графіком. Жителів просять розумно споживати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути нових аварій.

Що відомо про атаку

Увечері 23 березня російська армія завдала масованого удару безпілотниками по Одещині. Один із дронів влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Внаслідок удару постраждали двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, їм надають необхідну допомогу. Також пошкоджено об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Росія наростила атаки на порти Одеси та Чорноморська. Від початку року їх уже більше, ніж за весь 2025-й. Основна загроза — дрони та удари з моря. Українські сили посилюють ППО та адаптують оборону.

Також ми писали про те, що у ніч на 23 березня росіяни завдали чергового масованого удару по області, використовуючи ударні безпілотники. Найбільше постраждали передмістя Одеси та портова зона.