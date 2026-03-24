Часть Одессы без света: последствия ночной российской атаки: последствия ночной российской атаки

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесса Часть Одессы без света: последствия ночной российской атаки

Часть Одессы без света: последствия ночной российской атаки

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 09:09
Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

После вечерней атаки 23 марта часть Одесского района осталась без электричества, в том числе и в областном центре. Энергетики начали восстановительные работы сразу после отбоя тревоги. Горожан призывают экономить электроэнергию, чтобы стабилизировать систему.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Удар по энергетике

Из-за вражеской атаки вечером 23 марта без света остались жители части Одесского района области. Больше всего это почувствовали жители Пересыпского района Одессы. Сразу после завершения воздушной тревоги энергетики начали аварийно-восстановительные работы. Специалисты пытаются как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома одесситов. Работы продолжаются непрерывно, чтобы уменьшить время отключений.

Графики отключения

Кроме того, по приказу НЭК "Укрэнерго", сегодня с 16:00 до 20:00 на территории Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. В Одессе и части районных центров также применяют экстренные отключения, однако вне графика. Жителей просят разумно потреблять электроэнергию. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Что известно об атаке

Вечером 23 марта российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одесской области. Один из дронов попал в остановку общественного транспорта в Одесском районе. В результате удара пострадали два человека — 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, им оказывают необходимую помощь. Также повреждены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что Россия нарастила атаки на порты Одессы и Черноморска. С начала года их уже больше, чем за весь 2025-й. Основная угроза - дроны и удары с моря. Украинские силы усиливают ПВО и адаптируют оборону.

Также мы писали о том, что в ночь на 23 марта россияне нанесли очередной массированный удар по области, используя ударные беспилотники. Больше всего пострадали пригород Одессы и портовая зона.

Одесса Одесская область свет
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации