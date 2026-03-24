Часть Одессы без света: последствия ночной российской атаки: последствия ночной российской атаки

Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

После вечерней атаки 23 марта часть Одесского района осталась без электричества, в том числе и в областном центре. Энергетики начали восстановительные работы сразу после отбоя тревоги. Горожан призывают экономить электроэнергию, чтобы стабилизировать систему.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Удар по энергетике

Из-за вражеской атаки вечером 23 марта без света остались жители части Одесского района области. Больше всего это почувствовали жители Пересыпского района Одессы. Сразу после завершения воздушной тревоги энергетики начали аварийно-восстановительные работы. Специалисты пытаются как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома одесситов. Работы продолжаются непрерывно, чтобы уменьшить время отключений.

Графики отключения

Кроме того, по приказу НЭК "Укрэнерго", сегодня с 16:00 до 20:00 на территории Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. В Одессе и части районных центров также применяют экстренные отключения, однако вне графика. Жителей просят разумно потреблять электроэнергию. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Что известно об атаке

Вечером 23 марта российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одесской области. Один из дронов попал в остановку общественного транспорта в Одесском районе. В результате удара пострадали два человека — 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, им оказывают необходимую помощь. Также повреждены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

