Головна Одеса Світло в Одесі завтра: графіки відключення електроенергії

Світло в Одесі завтра: графіки відключення електроенергії

Дата публікації: 24 березня 2026 20:31
Люди на нічній вулиці Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистема України й далі працює з дефіцитом через постійні атаки. Це змушує зберігати обмеження в регіонах. На Одещині ситуація залишається складною. 25 березня в частині громад діятимуть графіки, а в самій Одесі можливі аварійні відключення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Ситуація зі світлом на Одещині

Пошкоджену інфраструктуру ще не відновили повністю. Через це стабільне електропостачання не можуть забезпечити в усіх районах. У більшості населених пунктів діють планові обмеження, але їхня тривалість і частота різняться — усе залежить від стану мереж. У деяких районах світло можуть вимикати частіше або на довший час, ніж передбачено графіками. Через це реальні відключення інколи не збігаються з оприлюдненими розкладами. До того ж ситуація на мережах змінюється швидко, тому графіки доводиться оперативно коригувати.

Енергетики просять мешканців бути обережними зі споживанням. Після відновлення світла не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів, щоб не перевантажувати систему. Інформацію про відключення за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів.

Що зі світлом в Одесі

Одеса отримує електроенергію в межах встановлених лімітів. Водночас через нестабільність на окремих ділянках мережі відключення іноді відбуваються швидше, ніж оновлюються дані онлайн. Ремонт магістральних мереж триває без зупинок. Саме від темпів відновлення залежить, коли місто повернеться до стабільного електропостачання. Водночас нові удари по енергетичній інфраструктурі можуть знову ускладнити ситуацію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у квітні 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.

Також ми писали про те, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

графіки відключення світла в Одесі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
