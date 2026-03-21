Одеса без графіків: завтра діятимуть екстрені відключення

Будинок в Одесі зі світлом.

У неділю, 22 березня, в Одесі світло вимикатимуть екстрено, без попередження. Водночас у частині Одеської області за командою Укренерго діятимуть стабілізаційні графіки відключення. Енергетики просять жителів регіону перевіряти оновлення протягом дня, адже ситуація може змінюватися.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Графіки відключення світла на Одещині

У ДТЕК повідомили, що за командою Укренерго в частині Одеської області застосують стабілізаційні відключення світла. Такі графіки діятимуть лише там, де це дозволяє стан електромереж.

Для жителів Одеси ситуація інша. У місті а також у частині Одеського району та в окремих райцентрах області діють екстрені відключення не за графіком. Це означає, що світло можуть вимикати поза оприлюдненим розкладом.

Енергетики наголошують, що якщо Укренерго змінить команду, графіки в області також можуть скоригувати. Саме тому жителям регіону радять стежити за оновленнями протягом дня, особливо перед поїздками, роботою чи іншими важливими справами.

Ситуація зі світлом на Одещині

На сьогодні Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію в квітні

У квітні ціна електроенергії для побутових споживачів в Одесі становитиме 4,32 грн за кВт/год. Ті, хто користується двозонними лічильниками, можуть зменшити витрати. У нічний час — з 23:00 до 07:00 — електроенергія коштує 2,16 грн за кВт⋅год, що вдвічі дешевше. Удень діє стандартний тариф — 4,32 грн. Водночас для бізнесу ціни інші. Базова вартість електроенергії у квітні й надалі становитиме 686,23 грн за МВт/год без ПДВ. Для підприємств у сфері "зеленої" електрометалургії діє знижений тариф — 359,55 грн за МВт/год.

Нагадаємо, Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду.

Також в Одесі планують встановити мобільні укриття для об’єктів теплопостачання. На це виділили понад 41,5 млн грн. Закупівля передбачає 13 конструкцій різної місткості. Завершити постачання мають до кінця червня 2026 року.

