В Одесі для тепломереж закуплять укриття за 41 млн

Мобільне укриття. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують встановити мобільні укриття для об’єктів теплопостачання. На це виділили понад 41,5 млн грн. Закупівля передбачає 13 конструкцій різної місткості. Завершити постачання мають до кінця червня 2026 року.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Реклама

Читайте також:

Закупівля укриттів

Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" оголосило тендер на закупівлю укриттів. Очікувана вартість становить 41 538 950 грн. Закупівлю оприлюднили 18 березня, зараз триває подання пропозицій. Планують придбати 13 мобільних укриттів різного розміру. Найбільше — п’ять модулів на 50 осіб і три на 25. Також передбачені по одному укриттю на 20, 15 і 10 людей, а ще два — на 5 осіб.

Реклама

Усі укриття мають поставити до 30 червня 2026 року. Вони повинні бути новими, виготовленими саме у 2026 році, та мати гарантію щонайменше 36 місяців.

Умови тендеру

Йдеться про повністю готові модулі. Підрядник має доставити їх у зібраному вигляді та виконати монтаж. Конструкції повинні відповідати технічним вимогам і бути придатними до негайного використання. Укриття обладнають сидіннями, захисними дверима, електромережею з освітленням і розетками, а також вентиляцією. Усі ці елементи вже мають бути встановлені на момент передачі.

Реклама

Оплату передбачено після постачання — протягом 30 календарних днів. Водночас тендер прописаний під одного виконавця, який має поставити всі 13 укриттів. Це може обмежити конкуренцію між учасниками.

Укриття для пляжів

Крім того, уздовж узбережжя в Одесі планують встановити вісім мобільних укриттів. Наразі тривають тендерні процедури. Роботи фінансуватимуть підприємці, тоді як місто відповідатиме за безпекову частину. На реалізацію проєкту передбачили близько 35 млн грн, тобто в середньому приблизно 4,4 млн грн за одне укриття. Згідно з документацією, це будуть не просто бетонні споруди, а повноцінні модульні укриття. Вони матимуть вентиляцію, освітлення, електричні розетки та санвузли. Кожне розраховане на одночасне перебування від 45 до 135 людей і повинне витримувати ударну хвилю щонайменше 100 кПа, а також захищати від уламків.

Реклама

Кожне укриття передбачає щонайменше два входи, облаштовані тамбурами або поворотами під кутом 90 градусів. Встановити всі об’єкти планують до 1 червня 2026 року. Водночас упродовж курортного сезону продовжать працювати 12 стаціонарних укриттів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі готують масштабний ремонт доріг у 2026 році. У місті планують не просто підлатати ями, а капітально оновити десятки вулиць та тротуарів у кожному районі. На ці потреби з бюджету вже виділили сотні мільйонів гривень.

Реклама

Також ми писали про те, що в Одесі планують посилити захист критичної інфраструктури міста. Питання обговорили під час апаратної наради в міській раді. За оцінками міської адміністрації, для реалізації всіх необхідних заходів потрібно понад 7 млрд грн. Влада вже готується до окремої зустрічі з представниками будівельного бізнесу.