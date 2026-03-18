В Одесі виділили 320 тис. грн на ремонт доріг: перелік вулиць

Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку територій

В Одесі готують масштабний ремонт доріг у 2026 році. У місті планують не просто підлатати ями, а капітально оновити десятки вулиць та тротуарів у кожному районі. На ці потреби з бюджету вже виділили сотні мільйонів гривень.

Про це на запит журналістів Новини.LIVE повідомили в Управлінні дорожнього господарства.

Гроші на ремонт доріг ​

Для відновлення дорожнього покриття в Одесі вже підготували необхідну фінансову базу та визначили пріоритетні напрямки. Кошти розподілили між капітальними та поточними роботами, щоб охопити якомога більшу площу пошкоджених ділянок. Усі закупівлі проводили через прозорі тендери, де обрали перелік підрядних організацій, що мають відповідну техніку та досвід. Фахівці вже склали дефектні акти та розрахували кошториси для кожного об’єкта, щоб розпочати ремонти без затримок.

"Станом на 18.03.2026 року у бюджеті Одеської міської територіальної громади передбачені наступні кошти: на виконання робіт з капітального ремонту вулиць і доріг — 74 294,8 тис. грн; на виконання робіт з поточного ремонту — 250 000,0 тис. грн", — йдеться у відповіді.

Загалом дорожники планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів покриття. Основний етап поточних ремонтів має розпочатися вже у березні та триватиме до липня 2026 року.

Відповідь на запит журналістів. Фото: Новини.LIVE

Друга частина відповіді на запит журналістів. Фото: Новини.LIVE

Список вулиць

Згідно з документацією, наймасштабніші роботи на дорогах заплановані на перехресті вулиць Інглезі та Небесної Сотні (5000 кв. м) та на вулиці Академіка Заболотного (4000 кв. м).

Великі ділянки оновлять на вулицях:

Пантелеймонівська (3750 кв. м),

Приморська (3500 та 600 кв. м),

Мала та Велика Арнаутські (по 3000 кв. м кожна),

Балківська (3000 та 1200 кв. м)

проспект Князя Володимира Великого (3000 кв. м).

Люстдорфська дорога (3000 кв. м),

Тираспольське шосе (3000 кв. м),

Академіка Корольова (2700 кв. м),

Космонавтів (2600 кв. м)

Фонтанська дорога (2500 кв. м).

До списку об’єктів по 2000 кв. м потрапили вулиці:

Дальницька,

Краснова,

Миколи Боровського,

Святослава Ріхтера,

Хімічна,

проспект Небесної Сотні

Князя Ярослава Мудрого.

Ремонти площею від 1000 до 1950 кв. м проведуть на вулицях:

Довгій (1800),

Семена Яхненка (1700),

Балківській (1500),

Старопортофранківській (1500),

Дмитріївській (1500),

Дальницькому шосе (1500),

Житомирській (1200),

Рішельєвській (1200),

Київському шосе (1200),

Вашняній (1090)

Балтській дорозі (1950).

Менші ділянки (від 200 до 900 кв. м) заплановані на вулицях:

Сім'ї Глодан (800),

Бригадній (500),

Анатолія Бачинського (600),

Одеської громади (800),

Стовповій (800),

Кордонній (800),

Львівській (800),

Дачі Ковалевського (800),

Миколи Троїцького (500),

Горіховій (500),

Відважних (500),

Кастуся Калиновського (300),

Бориса Дерев'янка (1200),

Грецькій (800),

Скидановській (350),

Скидановському узвозі (900),

Михайла Грушевського (300),

Розумовській (300),

Мечникова (200),

М'ясоєдовській (2000),

Середньофонтанській (650),

Олексія Вадатурського (800),

Михайла Комарова (500),

Польській (500),

Мускатній (500),

Свободи (500),

Наливній (1400),

Одарія (1400),

Церковній (1900),

Леонтовича (500),

Канатній (1000),

Ніни Строкатої (1000),

Військовому узвозі (500),

Польському узвозі (500)

Ширяївському провулку (800).

Ремонт тротуарів

Окремий блок робіт стосується тротуарів. Найбільше оновлять на:

Різовській (2630 кв. м),

вулиці Тараса Кузьміна (2250 кв. м),

Південній (2100 кв. м)

Іцхака Рабіна (1680 кв. м).

Також у плані:

Геннадія Афанасьєва (1560),

3-й Аеропортівський провулок (1200),

Лесі Українки (1200),

Миколаївська дорога (1125),

Семена Палія (1000),

Щоглова (750),

Решата Ахметова (700),

Владислава Бувалкіна (600),

Валерія Лобановського (610),

Отамана Чепіги (500),

Генуезька (480),

Одеська (300),

Євгена Танцюри (250)

Матроський узвіз (205).

Хто будуватиме дороги

Виконавців робіт обирали через систему Prozorro. Серед переможців тендерів — відомі в регіоні компанії "РОСТДОРСТРОЙ", ДП "ЛІДЕР", "Євродор", "ДСК АВТОШЛЯХ" та "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ". Зараз фахівці готують технічну документацію та дефектні акти для кожного об'єкта. Головне завдання — встигнути виконати основний обсяг робіт до піка літнього сезону, щоб мінімізувати незручності для водіїв та пішоходів.

