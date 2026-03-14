Одеса З Одеси у напрямку кордону з Молдовою спостерігаються затори

Дата публікації: 14 березня 2026 14:32
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Сьогодні, 14 березня, на півдні Одещини водії застрягли у чергах на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільше автомобілів накопичилося біля пунктів пропуску Паланка — Удобне та Старокозаче — Тудора. Через великий потік транспорту рух на під’їздах до КПП суттєво сповільнився. 

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Зокрема, у напрямку пункту пропуску Паланка — Маяки — Удобне утворилися черги з автомобілів ще на під’їзді до кордону. На окремих ділянках дороги рух сповільнюється через щільний потік транспорту. Зокрема, проїзд суттєво ускладнений поблизу Нижньодністровського національного парку.  Водіям доводиться чекати на проходження контролю довше, ніж зазвичай.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Ускладнений рух також фіксують біля пункту пропуску Старокозаче — Тудора. Там на під’їздах до КПП збираються черги як легкових автомобілів, так і вантажівок. За даними картографічних сервісів, вони розтягнулися на кілька кілометрів.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Водночас на пункті пропуску Рені — Джурджулешть ситуація зазвичай стабільніша. Черги там можуть бути значно меншими або взагалі відсутніми, тому частина водіїв обирає цей маршрут як альтернативу.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Виїзд до Румунії

Водночас пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією наразі не завантажений. Саме через нього проходить поромна переправа через Дунай до румунського Ісакчі. 

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Водіям варто планувати маршрут заздалегідь та перевіряти стан черг онлайн і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.

Які документи на авто потрібні для виїзду в Молдову та Румунію

Водії з Одещини та інших регіонів почали отримувати відмови на кордоні з Молдовою та Румунією. Причина — відсутність сертифіката технічного огляду автомобіля. Нові вимоги діють на всіх пунктах пропуску, незалежно від року випуску машини.

Йдеться про офіційний сертифікат техогляду. Отримати його можна лише після перевірки авто на сертифікованій станції. Там оцінюють справність гальмівної системи, освітлення, вихлопу, рульового керування та інших елементів безпеки. Без цієї довідки в’їзд до Молдови неможливий.

Нагадаємо, Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.

Також Новини.LIVE запитали одеситів, як вплинуло підвищення вартості палива на їхні витрати вже сьогодні. Частина опитаних городян каже, що подорожчання все ж відчувається, особливо в умовах загального зростання цін. Інші зізнаються, що поки не встигли відчути змін.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
